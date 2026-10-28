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Takmičari kviza "Potera" najčešće se upoznaju tek kada postanu deo iste ekipe, ali ovoga puta upoznavanje, a verovatno ni dogovor oko taktike, nisu bili potrebni. Prvi put u istoriji kviza jedan takmičarski tim činila je cela porodica, pa su se pred Jovanom Memedovićem i Tragačem Dušanom Macurom našli Tijana i Branislav Trebaljevac sa decom Mihajlom i Natalijom.

Porodica Trebaljevac u kvizu Potera Foto: Promo

Porodica Trebaljevac u studio je donela prilično šarolik "fond znanja". Mama Tijana je frizerka i vlasnica salona, a „Potera“ joj nije potpuno nepoznat teren, jer se u kvizu već oprobala 2024. godine. Tata Branislav, takođe raniji učesnik "Potere", bavi se prodajom auto-delova, dok su mlađi članovi ekipe doneli sasvim drugačija interesovanja.

Mihajlo studira mašinstvo i voleo bi da jednog dana postane inženjer Formule 1, ali se njegova interesovanja tu ni približno ne završavaju. On svira gitaru, crta i slika, govori japanski, bavi se aikidom i košarkom, pa je tako u porodični tim stigao sa prilično raznovrsnim adutima. Njegova sestra Natalija pohađa Filološku gimnaziju i srednju muzičku školu, gde svira klavir, a voli i glumu i debatu.

Porodica Trebaljevac u kvizu Potera Foto: Promo

Ipak, porodična četvorka nije u kompletnom sastavu stigla do kraja. Mihajlo i Natalija svoje učešće završili su u duelima sa Tragačem, pa je na mami i tati ostalo da u Finalnoj poteri brane porodične boje. Tijana i Branislav borili su se za 135.000 dinara i pred Dušana postavili zadatak od 12 koraka. Potom je prva porodična epizoda "Potere" dobila i završnicu dostojnu takve premijere. Naime, Tragač im se približio na samo jedan korak, pa je neizvesnost potrajala do samog kraja, ali uprkos tome porodica Trebaljevac izašla je iz ovog duela sa pobedničkim osmehom.

Trebaljevci su tako svoje prvo porodično učešće u "Poteri" završili baš onako kako su se nadali. Tijana i Branislav uspeli su da sačuvaju prednost, pobede Tragača i osvoje 135.000 dinara, dok su Mihajlo i Natalija pobedu svojih roditelja mogli da proslave zajedno sa njima. Prva porodica koja je u "Poteru" došla kao tim, iz nje je otišla i kao pobednički tim.

Pogledajte video: Isečak iz kviza Potera