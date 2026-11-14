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Visoke ograde, nadzorne kamere, strogo određeni obroci i iscrpljujući treninzi deo su svakodnevice u kineskim kampovima za mršavljenje. Jutjuber Sten Brauni proveo je 50 sati u jednom takvom kampu kako bi pokazao kako izgleda život pod strogim pravilima, a tokom boravka izgubio je 2.4 kilograma, većinom zbog gubitka vode.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njegov boravak u kampu:

1/9 Vidi galeriju Jutjuber Sten Brauni proveo 50 sati u kineskom kampu za mršavljenje Foto: Printscreen/Youtube

Kreator sadržaja dobrovoljno se prijavio u kamp u kom polaznici plaćaju između 390 i 930 evra mesečno za boravak. U cenu su uključeni smeštaj, unapred određena ishrana, svakodnevni treninzi i redovno praćenje telesne težine. Već pri dolasku Braunija su ograde i kamere podsetile na zatvor. Ipak, u ove kampove polaznici dolaze dobrovoljno, a zauzvrat prihvataju strogu kontrolu ishrane, vežbanja i dnevnog rasporeda.

Merenje dva puta dnevno i iscrpljujući treninzi

Jedno od pravila kampa jeste merenje težine dva puta dnevno. Polaznicima se određuju ciljevi mršavljenja, a ako vaga ne pokaže očekivani rezultat, prema Braunijevom iskustvu slede dodatni treninzi. Stalna kontrola telesne težine i pritisak da se postigne zadati rezultat među detaljima su koji su na njega ostavili najjači utisak. Svakodnevica je organizovana prema unapred određenom rasporedu, uz malo prostora za odstupanja. Takav režim osmišljen je kako bi polaznici smanjili telesnu težinu, ali iskustvo pokazuje i koliko stroga može biti kontrola nad njihovim svakodnevnim navikama.

Jutjuber Sten Brauni proveo 50 sati u kineskom kampu za mršavljenje Foto: Printscreen/Youtube

Stroga pravila važe i za ishranu. Brauni je opisao kako polaznici čekaju u redu za obroke, a na njegovom tanjiru našli su se piletina i mešano povrće. Procenio je da je takav obrok imao oko 350 kalorija. Ishrana se, prema njegovom opisu, temelji na proteinima i povrću, uz strogo ograničavanje ugljenih hidrata. Obroci su unapred određeni, a polaznici moraju svoj dnevni ritam da prilagode pravilima kampa.

Brauni je na početku boravka imao 82.9 kilograma. Tokom sledećih 50 sati odradio je sedam intenzivnih kondicionih treninga, a na kraju je vaga pokazala 80.5 kilograma. Iako je izgubio 2.4 kilograma, sam je upozorio da taj rezultat ne znači da je izgubio jednaku količinu masnog tkiva. Veći deo promene pripisao je gubitku vode.

Njegov snimak prikazuje svakodnevicu u kampu u kom polaznici dobrovoljno prihvataju strogu kontrolu ishrane, treninga i telesne težine. Takvi kampovi privlače pažnju zbog disciplinovanog pristupa mršavljenju, ali kratkoročni pad na vagi ne treba poistovećivati sa dugoročnim i zdravim gubitkom masnog tkiva.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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