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Rutinski radni dan za stolara iz danskog mesta Give pretvorio se u pravu malu istorijsku avanturu. Tokom obnove vile podignute 1921. godine, majstor je iza oronulog prozora naišao na zapečaćenu metalnu kutiju. Ovaj neočekivani pronalazak pokrenuo je talas pitanja među sadašnjim vlasnicima, koji sada nastoje da rasvetle ko je sakrio dragocenosti među zidove i iz kog razloga.

Stolar pronašao u zidu vile iz 1921. godine skrivenu kutiju sa zlatnim nakitom Foto: Marcin Maslowski / Alamy / Profimedia

Stolar Mads Kjer dobio je zadatak da zameni dotrajali prozor na vekovima staroj građevini. Drvena građa bila je isušena, farba se uveliko krunila, a ceo okvir svedočio je o decenijama propadanja. U trenutku kada je pažljivo uklanjao poslednji deo drvene konstrukcije, primetio je šupljinu, a potom je sečivo njegovog alata udarilo o metal. Iz međuprostora je izronila zarđala limena kutija sa očuvanim pečatom.

"Ne možete a da ne osetite kako vam srce brže kuca kada pronađete nešto što toliko godina nije ugledalo svetlost dana. Ostavio sam alat po strani i počeo da radim veoma pažljivo. Imao sam osećaj kao da otvaram stari dnevnik", ispričao je Mads Kjer.

Skriveno blago

Unutrašnjost kutije krila je presavijenu tkaninu koja je vremenom požutela, a ispod nje ležala je iznenađujuće dobro očuvana kolekcija zlatnog nakita.

Stolar pronašao u zidu vile iz 1921. godine skrivenu kutiju sa zlatnim nakitom Foto: Karsten Eggert / Alamy / Profimedia

Među pronađenim komadima nalazilo se nekoliko svedenih prstenova od 14-karatnog i 18-karatnog zlata, broš sa floralnim motivima divljeg rastinja, ogrlica s ovalnim priveskom, minđuše sa vidljivim tragovima nošenja i elegantna muška igla za rever jednostavnih linija. Uz dragocenosti je stajao i komadić hartije sa jedva primetnim zapisom imena i godine, ali je zub vremena skoro potpuno izbrisao mastilo, onemogućivši lako čitanje.

"Retko se pronalazi nešto toliko lično, a da vam istovremeno gotovo ništa ne govori o svojoj priči. Nisam mogla da se ne zapitam ko je poslednja osoba koja je dodirnula ovo malo blago", izjavila je vlasnica kuće Lene Holm.

Svedočanstvo o ratnim previranjima

Objekat potiče iz 1921. godine i tokom proteklog veka više puta je menjao vlasnike. Aktuelni stanari smatraju da je nakit sklonjen u sklonište u nekom kriznom razdoblju, verovatno tokom ekonomske krize tridesetih godina ili u danima nacističke okupacije u Drugom svetskom ratu, kada su meštani masovno sklanjali vredne predmete na sigurno.

Stolar pronašao u zidu vile iz 1921. godine skrivenu kutiju sa zlatnim nakitom Foto: David Page / Alamy / Profimedia

Dizajn predmeta jasno upućuje na prve decenije 20. veka, odlikujući se prepoznatljivim skandinavskim minimalizmom uz umerene detalje preuzete iz prirode. Čistoća izrade i odabrani oblici pokazuju da je nekadašnji vlasnik cenio trajnost i kvalitet iznad raskoši.

"Mali detalji su ono što vas fascinira. Jedna ogrebotina ovde, neki trag tamo. Gotovo možete da zamislite ruke osobe koja je sakrila sve ove stvari", rekao je Mads Kjer.

Vrednost veća od 44.000 evra

Pošto se prvi talas uzbuđenja stišao, domaćini su pokrenuli zvanične korake kako bi postupili u skladu sa zakonom. Prijavili su pronalazak lokalnoj policiji, a procenitelj iz Vajlea ustanovio je da tržišna vrednost zlata premašuje 330.000 danskih kruna, odnosno više od 44.000 evra.

Pored toga, porodica je stupila u kontakt sa stručnjacima iz muzeja radi utvrđivanja eventualnog kulturno-istorijskog značaja. Dansko zakonodavstvo predviđa posebna pravila za predmete od plemenitih metala koji mogu predstavljati nacionalnu baštinu. Ako komisija proceni da dragocenosti imaju muzejsku vrednost, one će pripasti državi, dok nalazačima sleduje zakonska novčana naknada.

Stolar pronašao u zidu vile iz 1921. godine skrivenu kutiju sa zlatnim nakitom Foto: Predrag Lukic/Shutterstock

"Želimo da postupimo ispravno. Ovde nije reč samo o materijalnoj vrednosti predmeta, već i o poštovanju prema stvarima koje su toliko dugo bile skrivene u našoj kući", objasnila je Lene Holm.

Do okončanja stručne procene, dragocenosti su bezbedno odložene u specijalni beskiselinski papir i sklonjene na suvo mesto. Svaki komad je detaljno popisan i fotografisan kako bi se obezbedila potpuna dokumentacija.

Poruka za majstore i vlasnike starih zdanja

Događaj u Giveu još jednom svedoči o tome šta sve mogu kriti građevine podignute pre čitavog veka. Među gredama, ispod dasaka na podu ili iza pregradnih zidova neretko leže zaboravljeni predmeti i lične uspomene koje oslikavaju život nekadašnjih stanara. Majstorima ovo služi kao podsetnik na oprez pri svakom zahvatu na istorijskim objektima, a vlasnicima kao putokaz kako sačuvati deliće prošlosti.

"Ovo iskustvo za nas je bilo lekcija. Naučili smo da treba da zastanemo kada primetimo nešto neobično i obratimo pažnju na stvari koje se možda kriju iza zida, ispod poda ili, kao u našem slučaju, iza prozorskog okvira", izjavio je stolar.

Premda materijalna procena privlači pažnju javnosti, suština ovog otkrića leži u emotivnoj i istorijskoj dimenziji. Nakit je proveo gotovo stotinu godina u tami zida, a identitet i sudbina onih koji su ga tu ostavili u nadi da će ga ponovo videti i dalje ostaju velika tajna.

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