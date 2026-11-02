Kako da uštedite više novca na kraju meseca

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Plata je legla i na računu je nakratko sve izgledalo dobro. Onda su prošli računi, rata kredita, kupovina namirnica i nekoliko troškova koji pojedinačno nisu delovali posebno veliko. Pred kraj meseca ponovo otvarate bankarsku aplikaciju i pitate se gde je otišao ostatak.

Kako da uštedite više novca na kraju meseca Foto: Shutterstock

Ako vam je scenario poznat, verovatno ste barem jednom odlučili da ćete sledećeg meseca biti pažljiviji. No takav plan ostavlja mnogo otvorenih pitanja. Koliko ćete odvojiti? Kada? I kako ćete sprečiti da novac namenjen štednji završi u sledećoj kupovini?

Povodom Svetskog dana štednje, koji se obeležava 31. oktobra, donosimo nekoliko predloga za lakše planiranje. Nijedan ne može garantovati višak na kraju svakog meseca, posebno kada prihodi jedva pokrivaju osnovne potrebe. Tamo gde prostor postoji, konkretan dogovor sa sobom korisniji je od obećanja da ćete ubuduće manje trošiti.

Nemojte štednji ostavljati poslednje mesto

Ako odvajate samo ono što ostane dan pre nove plate, štednja dolazi na red nakon svih drugih odluka. Pokušajte zato da obrnete redosled. Nakon što predvidite nužne obaveze, odvojite iznos koji možete zadržati sa strane bez ulaska u minus ili odlaganja računa.

Kako da uštedite više novca na kraju meseca Foto: Alexander Borisenko / Alamy / Profimedia

Ne mora to biti okruglih sto evra. Ako je realno odvojiti dvadeset, krenite sa dvadeset. Važnije je da plan možete ponoviti i sledećeg meseca nego da prvog budete ambiciozni, a deset dana kasnije vraćate sav novac na tekući račun.

Pritom mu odredite namenu. Rezerva za kvar veš-mašine, novac za registraciju automobila i dugoročno ulaganje imaju različite rokove i svrhe. Registracija koja stiže svake godine neće postati neočekivan trošak samo zato što na nju niste mislili do poslednje nedelje.

Mali iznosi nisu neobičan početak

Manji iznosi imaju svoje mesto i u dugoročnom ulaganju. To pokazuju podaci istraživanja koje je Promosapiens sproveo za Auro Domus u oktobru 2025. na uzorku od 800 ispitanika starosti od 20 do 64 godine.

Investiciono zlato ili srebro, za sebe ili kao poklon, kupilo je 36 odsto ispitanika. Među aktivnim ulagačima u te metale, njih 61 odsto godišnje izdvaja do 1000 evra. Većina aktivnih ulagača iz istraživanja, dakle, ostaje unutar tog godišnjeg iznosa, što otvara drugačiju sliku ulaganja od one u kojoj zamišljamo velike poluge i velike budžete.

Kako da uštedite više novca na kraju meseca Foto: Profimedia

Za one koji su osigurali dostupnu novčanu rezervu i razmatraju dugoročno ulaganje dela sredstava, Auro Domus nudi Zlatnu štednju. Usluga omogućava postepeno sticanje fizičkog investicionog zlata automatizovanim mesečnim uplatama već od 10 evra. Kupljeno zlato postaje vlasništvo korisnika i skladišti se u trezoru Auro Domusa.

Pogledajte šta plaćate i kada to plaćate

Da biste procenili koliko prostora imate za redovno odvajanje, otvorite promet po računu i pregledajte poslednjih mesec dana. Potražite pretplate koje ne koristite, usluge koje se preklapaju i ponavljajuće naplate na koje ste zaboravili. Cilj je pronaći konkretan trošak koji vam više ne donosi dovoljno koristi.

Zatim izdvojite iznos za svakodnevnu potrošnju i rasporedite ga po nedeljama, uz deo za poslednje dane meseca. Tako ćete ranije videti odstupate li od plana i možete li nešto prilagoditi. Lakše je reagovati nakon prve nedelje nego tri dana pre plate.

Odlučite li da ugasite pretplatu od osam evra, taj iznos odmah preusmerite u rezervu. U suprotnom će oslobođeni novac i dalje biti dostupan za trošenje. Jednako važi za završetak otplate neke rate, proverite možete li barem deo tog iznosa ubuduće odvajati.

Pre kupovine ostavite sebi vremena za predomišljanje

Proizvod ste videli pre deset minuta, ali akcija se završava večeras. Upravo za takve situacije pokušajte da uvedete odlaganje od 24 sata. Sačuvajte link, zatvorite prodavnicu i sutradan proverite želite li ga još uvek jednako jako.

Kako da uštedite više novca na kraju meseca Foto: Malin Wunderlich / AFP / Profimedia

Pomoći može i jednostavno pitanje, da li biste ga kupili da nema popusta? Ako je odgovor ne, možda vas više privlači prilika nego sam proizvod. Uporedite i konačan trošak sa iznosom koji ste planirali da ostavite sa strane.

Na kraju meseca proverite rezultat. Koliko ste odvojili, koliko povukli nazad i zbog čega? Ako se ista obaveza stalno pojavljuje kao iznenađenje, uključite je u sledeći plan. Budžet koji morate malo prilagoditi korisniji je od onoga koji izgleda savršeno, ali prestanete da ga pratite.

Odredite šta želite od novca koji odvajate

Kada utvrdite koliko možete odvajati, lakše je odabrati i način koji odgovara vašem cilju. Automatizacija, poput one koju omogućava Zlatna štednja, može pomoći da odvajanje dobije redovno mesto u budžetu. Ipak, pre ugovaranja važno je pročitati uslove, proveriti naknade i razumeti da vrednost zlata može rasti i padati. Zlatna štednja predstavlja ulaganje u fizičko zlato, a ne bankarski depozit sa ugovorenom kamatom.

U objavljenim uslovima naveden je minimalni ugovorni period od šest meseci, uz naknadu od 50 evra za vanredno otkazivanje unutar tog perioda. Zato novac za hitne račune treba planirati zasebno. Za jednokratnu kupovinu Auro Domus u ponudi ima i investicione poluge i kovanice.

Prvi cilj za sledeći mesec zato može biti sasvim konkretan, odrediti izvodljiv iznos, odvojiti ga na vreme i proveriti da li je ostao sačuvan. Ako nije, pogledajte gde je plan zapeo. Upravo taj odgovor može vam više pomoći od još jednog obećanja da ćete početi da štedite kada budete imali veću platu.

(Kurir.rs/Index)

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