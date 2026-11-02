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Aleksandar Simić iz Beograda pobednik je 203. ciklusa kviza "TV Slagalica", a do šampionske titule stigao je nakon neizvesne završnice u kojoj je savladao Srđana Lončarevića rezultatom 285:267. Iako je njegov protivnik imao prednost, Simić je u odlučujućem trenutku pokazao izuzetnu brzinu i znanje, rešivši "Asocijaciju" za svega nekoliko sekundi i tako preokrenuo rezultat u svoju korist.

Foto: Printscreen/ Youtube/ RTS Slagalica

U igri asocijacije na ponuđene pojmove "tren" i "Ninova nagrada", dao je odgovor "Antonije Isaković", te kao iz topa izgovorio konačno rešenje asocijacije "kašika". Voditeljka mu je čestitala. Nakon toga je preuzeo vođstvo za 4 poena.

U finalnoj igri je rešio kolone a, b i g, nakon čega je razlika u poenima bila 20. Rešio je i kolonu b, nakon čega je samouvereno konstantovao

"Pobedio sam. Neka skuplja poene", rekao je Simić, svestan da je već obezbedio nedostižnu prednost.

Ova završnica donela mu je 300.000 dinara, laptop i knjige, ali i još jedno priznanje u bogatoj kvizaškoj karijeri. Naime, Aleksandar je nakon finala otkrio da veruje da je jedini takmičar koji je uspeo da osvoji tri redovna ciklusa "Slagalice".

Pobedio svog idola iz "Potere" u neverovatnoj završnici

Foto: Printscreen/ Youtube/ RTS Slagalica

Jedan od najzanimljivijih trenutaka Aleksandrove kvizaške karijere dogodio se 13. marta 2021. godine, kada se u "Slagalici" našao naspram Siniše Vulića, koji je prethodno privukao veliku pažnju javnosti impresivnim nastupom u "Poteri".

Duel je bio izuzetno neizvestan, a Siniša je pred poslednju igru imao prednost od 17 poena. Međutim, usledio je preokret koji se dugo pamtio.

Aleksandar je neverovatnom brzinom rešio prvu "Asocijaciju", čije je konačno rešenje bilo "Ćira", a zatim je pogodio i drugu, sa rešenjem "Šargan". Za samo nekoliko trenutaka potpuno je promenio tok takmičenja i na kraju slavio rezultatom 274:228.

Nakon pobede nije skrivao uzbuđenje, ali ni ogromno poštovanje prema protivniku.

"Morao sam da se upregnem do samog kraja da bih mogao da pariram Siniši, da ga pobedim. Iako sam dosta stariji od njega, mogu da kažem da sam pobedio svog idola. Žao mi je što ne može da ide dalje. U njegovim godinama sam osvojio 'Slagalicu'. On ima kapacitet za pobedu", izjavio je tada Aleksandar.

Video: Takmičar se zbunio u kvizu Slagalica