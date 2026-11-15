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Priče o ljudima koji su doživeli duboku starost često nas fasciniraju i inspirišu, a jedno od prvih pitanja koje se nameće jeste u čemu se krije tajna njihove dugovečnosti.

U njihovim životnim navikama, načinu razmišljanja i svakodnevnim ritualima često pokušavamo da pronađemo zajednički obrazac koji bi mogao da objasni kako su uspeli da dožive toliko godina. U tom kontekstu posebno je zanimljiva priča Francuskinje Žan Kalman, koja je živela čak 122 godine i 164 dana i koja i danas drži zvanično potvrđen rekord najdužeg ljudskog života.

Među njenim malim životnim tajnama pominjali su se maslinovo ulje, čokolada, fizička aktivnost, smirenost i dobar smisao za humor.

Žena koja je živela duže od jednog veka

Žan Luiz Kalman rođena je 21. februara 1875. godine u francuskom gradu Arlu, gde je i preminula 4. avgusta 1997. godine. Prema Ginisovoj knjizi rekorda, njenih 122 godine i 164 dana predstavljaju najduži zvanično potvrđen ljudski život u istoriji.

Tokom života svedočila je neverovatnim istorijskim promenama, od izgradnje Ajfelovog tornja i pojave prvih automobila do razvoja televizije i svemirskih putovanja. Prema sopstvenim sećanjima, kao devojčica upoznala je i slikara Vinsenta van Goga, koji je posećivao prodavnicu njenog oca.

Ipak, njen život nije bio bez teških trenutaka. Nadživela je supruga, ćerku i unuka, ali je uprkos ličnim gubicima ostala poznata po vedrini, samostalnosti i smislu za humor.

Maslinovo ulje i čokolada bili su deo njene svakodnevice

Kada bi je pitali o tajnama dugovečnosti, Žan je, između ostalog, isticala maslinovo ulje. Redovno ga je koristila u ishrani, ali i za negu kože, verujući u njegova blagotvorna svojstva. Međutim, maslinovo ulje nije bilo jedino zadovoljstvo kojeg se nije odricala tokom života.

Posebno je volela čokoladu, koje je znala da pojede gotovo kilogram nedeljno. Nije se odricala ni drugih malih užitaka, među kojima je bila i povremena čaša vina.

Vozila bicikl do stote godine, a u 85. naučila da mačuje

Pored prehrambenih navika, Žan je tokom života negovala i redovno kretanje. Volela je plivanje, tenis i vožnju bicikla, kojim se služila sve do stote godine. Zanimljivo je i da je u 85. godini počela da uči mačevanje.

Dugo je uspevala da zadrži samostalnost, pa je u svom domu živela sve do 110. godine, kada se preselila u dom za stare. I tamo je nastojala da zadrži svoju rutinu, druži se i učestvuje u svakodnevnim aktivnostima.

Osim po maslinovom ulju, čokoladi i kretanju, Žan je bila poznata i po opuštenom odnosu prema životu i sposobnosti da se našali čak i na račun sopstvene starosti.

Njen smisao za humor posebno je dolazio do izražaja tokom razgovora sa novinarima, koji su je često posećivali nakon što je postala poznata kao najstarija osoba na svetu. Kada su je na 120. rođendan pitali kakvu budućnost očekuje, kratko je odgovorila: "Veoma kratku."

Ni slava koja ju je sustigla u dubokoj starosti nije je previše impresionirala. Naprotiv, i u tome je pronašla povod za šalu.

"Čekala sam 110 godina da postanem slavna i nameravam da uživam u tome", prokomentarisala je.

Nadživela je i advokata koji je trebalo da nasledi njen stan

Jedna od najneobičnijih epizoda iz njenog života dogodila se kada je imala 90 godina. Tada je sa advokatom Andre-Fransoom Rafeom sklopila ugovor prema kojem je on trebalo da joj isplaćuje mesečnu naknadu, a da zauzvrat, nakon njene smrti, nasledi njen stan.

Advokat je u trenutku sklapanja ugovora imao 47 godina, ali je Žan živela toliko dugo da ga je na kraju nadživela. Nakon njegove smrti, ugovorene isplate nastavila je da obavlja njegova porodica.

Njen pogled na život možda najbolje oslikava jedna od izjava koje su ostale zabeležene:

"Uvek zadržite osmeh. Tako objašnjavam svoj dug život."

(Kurir.rs/Blic)

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