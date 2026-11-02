Udruženje i istoimeni folklorni ansambl „Šiljkan“ iz Beograda u subotu 31.oktobra u Centru za obrazovanje i kulturu „Rakovica“ organizovao je svoj 61.humanitarni folklorni koncert sa prijateljima gde ponovo pomažu onima kojima je pomoć potrebna.



-Ovo je naš 61.humanitarni koncert na koji smo jako ponosi obzirom da je to broj koji smo organizovali za nešto više od devet godina našeg postojanja.Pored koncerata mi imamo preko 40.drugih humanitarnih akcija kojima smo pomogli mnoge,od narone kuhinje na Kosovu i Metohiji,narodnih kuhinja Crvenog Krsta,Doma za nezbrinutu decu,Doma za odrasle,crkava i manastira kako u Srbiji tako i u Kninu ( Republika Hrvatska ) i mnoge druge.



Ovaj put pomoćićemo simbolično manastiru Ribnica ali akcenat stavljamo na jednu porodicu iz Besnog Foka ( naselje u Padinskoj Skeli ) koja broji pored roditelja i petoro dece i koji žive u teškim uslovima - rekao je za Milenko Kuzmanović osnivač i predsednik Udruženja „Šiljkan“.







Podsećamo,udruženje „Šiljkan“ postoji od juna 2017.godine i njihov rad vrlo brzo po osnivanju prepoznao je i blaženopočivši Patrijarh Srpski gospodin Irinej koji im je dao blagoslov.



Nosioci su velikog broja priznanja i nagrada kako u zemlji tako i u inostranstvu. Udruženje deluje i radi u Ustanovi kulture „Božidarac“ gde svako ko želi može da im se i priključi.







Zbog svog kvaliteta rada oni su članovi Svetske folklorne asocijacice CIOFF,Saveza folklornih ansambala Srbije,Unije Srpskih folklornih ansambala kao i Centralnog Saveza amatera u kulture Srbije.