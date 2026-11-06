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U naletu "patriotizma" i "nacionalne borbe" često ne znaju da je baš oblik srBski korišćen u hrvatskom novogovoru u vreme Nezavisne Države Hrvatske...

Hajde da jednom za svagda onima koji žestoko srbuju, za početak, poručimo da se ljubav prema "svemu što je naše" i srpsko neguje kroz pismenost.

Piši i govori pravilno srpski ili srBski?

Ivan Klajn, srpski akademik, univerzitetski profesor, filolog i kolumnista, veliki borac za čistotu srpskog jezika, koji je do kraja života pisao tekstove o jezičkim i pravopisnim problemima, za one koji žele "ispravno da srbuju" je rešio ovu nedoumicu.

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Dakle, pravilno se piše srpski

Pridev srpski je izveden od imenice Srbija i označava pripadnost. Prilikom izvođenja je izvršena glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti, te je zvučno b prešlo u svoj bezvučni par p.

Prema tome, osnova srb- je postala srp-, a na to je dodat sufiks -ski gde se na kraju dobija pridev srpski.

Prisvojni pridevi koji su izvedeni sufiskima -ski, -čki i -ški se uvek pišu malim početnim slovom. Dodatni primer: engleski, švedski; kragujevački, bački; češki, niški.

Nadamo se da smo jednom za svagda rešili ovaj "pravopisni problem", te da nećete doći u situaciju da svoju nepismenost pravdate više puta izgovorenom rečenicom neznalica: "Pravilno je srBski, pa zaboga, nismo valjda SrPi".

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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