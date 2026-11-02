Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Gledaoce Jutarnjeg programa Radio-televizije Srbije danas, 2. novembra, u Vestima je dočekalo novo lice - Milica Simović, koja je predstavila najvažnije aktuelnosti iz zemlje i sveta. Njeno pojavljivanje dolazi u trenutku velikih kadrovskih promena na Javnom servisu, nakon smena u Informativnom programu i dolaska novih televizijskih voditelja.

Milica Simović jedna je od kandidatkinja koje su priliku za rad na RTS-u dobile putem Javnog poziva za nova TV lica, organizovanog sa ciljem da se postojeći tim osveži novim novinarima i prezenterima.

Milica Simović, nova voditeljka RTS-a, tokom predstavljanja Vesti u Jutarnjem programu Foto: RTS Printscreen

Njeno današnje pojavljivanje deo je postepenog predstavljanja novih kadrova, koje je počelo još u septembru, kada su prvi odabrani kandidati stali pred kamere.

Ko je Milica Simović, novo lice RTS-a?

Milica Simović našla se među kandidatima izabranim na konkursu Javnog servisa, na koji se prijavilo gotovo 1.400 zainteresovanih.

Milica Simović, nova voditeljka RTS-a, tokom predstavljanja Vesti u Jutarnjem programu Foto: RTS Printscreen

Iako detalji o njenom dosadašnjem profesionalnom iskustvu nisu predstavljeni u dostupnim zvaničnim saopštenjima, poznato je da je dobila priliku da se oproba u informativnom programu nacionalne televizije.

Ovog jutra publici se predstavila kao prezenterka Vesti, čitajući informacije o najvažnijim događajima u Srbiji i inostranstvu.

Foto: Petar Aleksić/Mondo

RTS je ranije najavio da će nova televizijska lica postepeno dobijati prostor u različitim emisijama, a među njima su, pored Milice Simović, i Mina Spasojević, Milica Bulat, Marko Jeremić, Branislav Ćalić, Biljana Đajić, Ana Stojadinović, Andrija Blagojević, Helena Orlić, Milica Bainović, Jovan Vukosavljević, Jana Stanić, Luka Vujović, Sara Milićev, Dejan Karović, Katarina Petrović i Luka Radosavljević.

RTS od septembra predstavlja nove voditelje

Prva nova lica u Jutarnjem programu gledaoci su upoznali početkom septembra.

Mina Spasojević počela je da vodi vikend izdanje emisije 5. septembra, zajedno sa Vladom Radulovićem, dok je Milica Bulat od 7. septembra dobila priliku da predstavlja vremensku prognozu.

Za Minu Spasojević angažman na RTS-u predstavljao je nastavak novinarske karijere koju je započela u dnevnoj štampi, a potom gradila na komercijalnoj televiziji.

Milica Bulat Foto: Gordan Jović, RTS

Milica Bulat, sa druge strane, prethodno iskustvo sticala je u izvršnoj produkciji, dok joj je rad pred kamerama Javnog servisa doneo prve korake u televizijskom novinarstvu.

Među novim licima našao se i Marko Jeremić, kojem je povereno vođenje emisije "Ovo je Srbija".

Kadrovske promene u Informativnom programu

Dolazak novih voditelja odvija se u periodu značajnih promena u rukovodstvu i redakcijama Radio-televizije Srbije.

Prema ranije objavljenim informacijama, vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković doneo je odluku o smeni više urednika.

Sa uredničkih funkcija razrešeni su Vesna Šiljegović iz Dopisništva, Nikolina Rakić iz redakcije Regiona, Gorislav Papić iz emisije "Oko", Zoran Stanojević iz redakcije Sajta i Suzana Gvozdenović iz redakcije Dijaspore.

Promene su obuhvatile i centralni Dnevnik u 19.30, gde su sa uredničkih pozicija smenjeni Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.

Video: Izvinjenje kolegijuma RTS