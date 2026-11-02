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Narod Meo iz oblasti Mevat, na severu Indije, ima jedan od najzanimljivijih i najneobičnijih tradicionalnih sistema sklapanja brakova. Njihova pravila su toliko stroga da muškarac često ne može da se oženi ženom koja živi u njegovom selu, pripada njegovom klanu ili čak potiče iz određenih porodica njegove majke i bake.

Posebno je zanimljivo što su Meo muslimani, ali su sačuvali brojne stare običaje vezane za poreklo, srodstvo i brak, koji podsećaju na tradicionalne hinduističke društvene sisteme.

Pleme Meo Foto: World Field Recordings/youtube

Ko su zapravo Meo?

Meo su posebna etnokulturna muslimanska zajednica koja pretežno živi u oblasti Mevat, na teritoriji indijskih država Harijana i Radžastan.

Njihov identitet oblikovali su različiti istorijski i kulturni uticaji. U njihovoj tradiciji prepliću se islamski verski običaji i starija lokalna pravila o klanovima, nasleđivanju i porodičnim vezama.

Zbog toga je njihov sistem sklapanja brakova posebno zanimljiv antropolozima.

Pleme Meo Foto: World Field Recordings/youtube

Ne smeju da se venčavaju sa pripadnicima sopstvenog klana

Kod Meo zajednice postoji pravilo egzogamije, što znači da osoba mora da pronađe bračnog partnera izvan svog klana.

Klan se naziva gotra, a pripadnici iste gotre smatraju se članovima šire porodice, čak i kada između njih ne postoji neposredno krvno srodstvo.

Postoji i tradicionalna izreka koja se može prevesti kao:

„Pripadnici iste gotre su braća, a ostali su mogući bračni partneri.“

Zabrana nije ograničena samo na očevu gotru. U tradicionalnom sistemu muškarac nije smeo da se oženi ni ženom iz gotre svoje majke, pa čak ni iz gotre svoje bake po majci.

pleme Meo Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Zabranjen je brak sa devojkom iz sopstvenog sela

Ovo je možda najneobičnije pravilo njihove tradicije. U tradicionalnom sistemu Meo zajednice muškarac nije smeo da se oženi devojkom iz svog sela, čak i ako nisu bili u krvnom srodstvu.

Razlog je način na koji posmatraju pripadnost zajednici: stanovnici istog sela smatraju se članovima jedne velike porodice.

Pravila su se nekada odnosila i na sela iz kojih potiču majka i baba po ocu. U nekim slučajevima zabrana je obuhvatala i druga sela koja pripadaju istoj široj klanovskoj grupi.

Antropološkinja Abha Čauhan je tokom istraživanja u tri sela u Mevatu zabeležila da je čak 92 odsto ispitanika izjavilo da se strogo pridržava pravila o sklapanju brakova izvan sopstvenog sela.

pleme mao Foto: David Henley / imago stock&people / Profimedia

Brak između rođaka nije prihvaćen

Ovo je posebno interesantno kada se uporede običaji Meo zajednice sa drugim muslimanskim zajednicama.

U pojedinim muslimanskim sredinama brak između rođaka, uključujući decu dva brata, tradicionalno je dozvoljen i relativno čest.

Kod Meo zajednice takvi brakovi tradicionalno nailaze na snažno protivljenje. Čak i kada verski propisi dozvoljavaju određeni brak između rođaka, lokalni običaji mogu da ga zabranjuju.

U njihovoj tradiciji posebno se vodi računa o tome da li se porodična veza može pratiti preko očeve ili majčine strane. Antropološka istraživanja beleže da su pokušaji verskih autoriteta da promene ovakve običaje nailazili na otpor dela zajednice.