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Sedmomesečni makak Panč iz zoološkog vrta Ičikava postao je globalna senzacija. Majmunče koje grli plišanu igračku i priča o njegovom odrastanju dirnula je milione ljudi širom sveta. Mnogi su tada strepeli za njegovu sudbinu, ali danas stižu mnogo lepše vesti.

Maleni Panč je porastao i uživa u odrastanju okružen ljubavi i više nema probleme sa tim da će ga drugi stanovnici vrta maltretirati.

Ovo ja Panč koji je osvojio svet:

1/16 Vidi galeriju Mladunče majmuna u japanskom zoološkom vrtu sa plišanom igračkom Foto: Printscreen X

Panč je rođen 26. jula 2025. godine u zoološkom vrtu u japanskom gradu Ičikava. Međutim, njegovi prvi dani nisu bili nimalo laki. Majka ga je ubrzo nakon rođenja odbacila, a pretpostavlja se da je razlog bila iscrpljenost nakon porođaja tokom velikih vrućina. Zbog toga su brigu o njemu preuzeli zaposleni u zoološkom vrtu, koji su ga hranili i pomagali mu da preživi prve mesece.

Kada se rode, japanski makaki majmuni imaju prirodni instinkt da se čvrsto drže za majku. Na taj način ne samo da održavaju bliskost sa njom već i razvijaju mišiće koji su im neophodni za kasnije kretanje i preživljavanje. Zaposleni u zoološkom vrtu zato su pokušavali da pronađu nešto za šta bi Punch mogao da se uhvati. Isprobavali su peškire i različite plišane igračke, ali je mali majmun najviše zavoleo plišanog orangutana iz Ikee. Igračka mu je pružala osećaj sigurnosti, a istovremeno mu pomagala da razvija sposobnost hvatanja.

Foto: Eugene Hoshiko/AP

Fotografije i snimci na kojima Punch vuče igračku, grli je i sklupčava se uz nju ubrzo su obišli svet. Ljudi su pratili svaki njegov korak, a na društvenim mrežama pojavio se i haštag #HangInTherePunch, kojim su mu pružali podršku.