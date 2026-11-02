Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Takmičari su prvoj ovonedeljnoj "Poteri" bili uspešni, a u neizvesnoj završnici uspeli su da pobede Tragača Žarka Stevanovića i osvoje milionsku svotu.

U finalnoj poteri imali su 14 koraka, što je im je na kraju bilo dovoljno da dođu do impozantne cifre.

Žarko im je bio "za petama", ali ih na kraju stigao, budući da je napravio 12 koraka. Takmičari su osvojili 1.195.000 dinara.

kviz Potera Foto: RTS Printscreen

Treba istaći da je tih milion osvojio student Aleksa nakon sjajnog izdanja u drugoj igri, dok su Mirko i Igor pridodali 195.000 dinara.

Kao tim su uspeli da savladaju Žarka, a zagrljajem su proslavili pobedu. Jedan od takmičara dodao je da će deo novca dati u humanitarne svrhe, tačnije organizaciji "Budi human".

(Kurir.rs/Telegraf)