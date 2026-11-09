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Jedan starac i njegov pas spaseni su sa jedrilice kod obale američkog grada San Dijega nakon što su proveli više od dva meseca na moru, prenose lokalni mediji.

Kako je saopštila Obalska straža, muškarac star 86 godina plovio je jedrilicom Vilou vind od Astorije u Oregonu ka Pago Pagu na Američkoj Samoi, a kontakt sa njim izgubljen je još od 20. avgusta, preneo je Foks njuz.

Dežurni službenici u Pacifičkoj zoni Obalske straže naveli su da su 24. oktobra primili dojavu da je muškarac zakasnio na odredište i da niko nije stupio u kontakt s njim od kraja avgusta.

"Zahvalni smo pomorcima sa trgovačkih brodova i posadama Obalske straže, čiji su koordinisani napori doveli do uspešnog okončanja ove potrage", izjavio je komandant Obalske straže, Džejson Ngujen.

U akciju potrage i spasavanja bila su uključena i dva aviona Obalske straže u Sakramentu, kao i patrolni brod. Jedra na plovilu su bila oštećena, a jedrilica Vilou vind ostavljena je da pluta, saopštila je ova služba.

Helikopter Obalske straže prevezao je muškarca i njegovog psa do San Dijega, gde je hospitalizovan radi daljih pregleda.

(Kurir.rs/Tanjug)

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