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U svakodnevnoj komunikaciji često koristimo izraze za koje smo sigurni da znamo kako se pišu, sve dok ne dođe trenutak da ih stavimo na papir. Jedna od čestih pravopisnih nedoumica jeste da li se piše "sa mnom" ili "samnom". Iako ova dva oblika zvuče gotovo isto kada ih izgovorimo, samo jedan je gramatički ispravan.

Pravilno se piše sa mnom, odvojeno. Oblik "samnom" nije u skladu sa pravilima srpskog pravopisa i smatra se greškom, bez obzira na to koliko često možemo da ga vidimo u porukama, na društvenim mrežama ili u neformalnoj komunikaciji.

Razlog za ovu nedoumicu krije se u činjenici da se predlog "sa" piše odvojeno od lične zamenice "mnom". U ovom izrazu reč je o predlogu i zamenici koji zajedno čine jednu značenjsku celinu, ali se u pisanju ne spajaju.

Kako se pravilno koristi izraz "sa mnom"?

Da biste lakše zapamtili pravilo, dovoljno je da pogledate nekoliko primera iz svakodnevnog govora:

- Da li želiš da pođeš sa mnom u grad?

- Možeš li da razgovaraš sa mnom kada budeš imao vremena?

- Ona je želela da ide sa mnom na putovanje.

- Nije lako sa mnom kada sam nervozna.

- Ponesi sve što ti je potrebno i pođi sa mnom.

Pravopis Foto: Shutterstock

U svim ovim primerima predlog "sa" i zamenica "mnom" pišu se odvojeno.

Zašto ljudi često pišu "samnom"?

Jedan od razloga jeste način na koji izgovaramo ovaj izraz. U brzom govoru "sa mnom" zvuči kao jedna celina, pa se često stiče utisak da bi tako trebalo da izgleda i u pisanju. Tome doprinosi i činjenica da se u neformalnoj komunikaciji pravopisna pravila često zanemaruju.

Ipak, izgovor ne treba da mešate sa pravopisom. To što dve reči izgovaramo povezano ne znači da treba da ih pišete kao jednu.

Da li se isto pravilo primenjuje i na "sa tobom", "sa njim" i "sa nama"?

Da. Predlog "sa" piše se odvojeno i kada stoji ispred drugih ličnih zamenica. Zato su pravilni oblici "sa tobom", "sa njim", "sa njom", "sa nama" i "sa vama".

Na primer, pravilno je reći: „Želim da idem sa tobom“, a ne „satobom“. Isto tako, piše se „sa njom“, a ne „sanjom“.

Dovoljno je da zapamtite jedno jednostavno pravilo: kada koristite izraz "sa mnom", uvek ga pišite iz dve reči. Bez obzira na to da li nekome šaljete poruku, pišete mejl ili sastavljate zvaničan tekst, pravilan oblik je uvek isti, sa mnom.

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