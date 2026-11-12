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Posle više od dve nedelje provedenih na otvorenom moru, veslajući duž Jadrana, ekipa YouTube kanala Terra Croatia stigla je do peščanih obala Lumbarde na Korčuli. Međutim, umesto da se zadrže na poznatim plažama, Alen Banković i Nina Kocijan krenuli su u istraživanje potpuno drugačijeg lica ovog ostrva - napuštenog vojnog kompleksa uklesanog u stene iznad Pelješkog kanala.

"Ostrvo Korčula u svetu je poznato po kamenim uličicama starog grada, vinogradima autohtone sorte grk i rajskim peščanim uvalama poput Vele Pržine. Ipak, svega nekoliko stotina metara iznad tirkiznog mora i netaknute prirode nalazi se sasvim drugačije, mračno nasleđe 20. veka - armirani beton, hladni čelik i podzemni tuneli nekadašnje JNA", navode autori.

Pogledajte u galeriji fotografije bunkera na Korčuli:

1/15 Vidi galeriju Bunker JNA na Korčuli Foto: printscreen/youtube/ Terra Croatia

Ovo neobično mesto bilo je jedna od stanica njihove humanitarne kajakaške ekspedicije, tokom koje su planirali da pređu čak 700 kilometara, od Savudrije do Dubrovnika. Na tom putu Banković i Kocijan nisu beležili samo izazove plovidbe već su istraživali i skrivene lokacije duž jadranske obale, među kojima se našlo i korčulansko vojno podzemlje.

Sa mora pravo u mračnu utrobu stene

Dok većina turista na Korčulu dolazi trajektom, ovaj dvojac do ostrva je stigao kajacima, nakon 17 dana veslanja i suočavanja sa talasima, vetrom i iscrpljenošću. Po pristajanju na obalu nisu mnogo gubili vreme na odmor. Umesto toga, odmah su se uputili kroz gustu makiju prema uzvišenjima sa kojih se pruža pogled na Pelješki kanal.

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Njihov cilj bio je nekadašnji obalni vojni kompleks JNA, izgrađen na strateškoj poziciji sa koje je bilo moguće nadzirati pomorski prolaz i prilaze južnom Jadranu. Nakon povlačenja vojske u jesen 1991. godine, objekti su napušteni i delimično onesposobljeni, a ulaze su tokom narednih decenija postepeno prekrili rastinje i šiblje. Traganje po nepristupačnom terenu najpre ih je dovelo do izdvojene betonske osmatračnice, a zatim su pronašli i skriveni ulaz u podzemni kompleks.

"Upalili smo snažne baterijske lampe i zakoračili u mrežu hodnika uklesanih direktno u živu stenu. Na ovom delu graditelji nisu malterisali zidove, već su ostavili grube kamene svodove na kojima su i danas jasno vidljivi tragovi bušenja i miniranja. U pojedinim vlažnim prostorijama počeli su da se formiraju čak i prirodni stalaktiti“, opisuju istraživači.

Unutrašnjost napuštenog kompleksa danas je stanište šišmiša, koji su pronašli utočište u nekadašnjim vojnim prostorijama. Tokom obilaska Banković i Kocijan zabeležili su više povezanih artiljerijskih položaja raspoređenih duž litice, podzemne prostorije namenjene smeštaju posade, skladišta municije za svaki top, kao i pomoćne niše. Posebnu pažnju privukle su im strme kamene stepenice koje vode ka višim nivoima i skrivenim osmatračnicama.

Nekadašnji vojni objekat danas ima sasvim drugačiju ulogu od one zbog koje je izgrađen. Hodnici koji su nekada služili vojnicima i čuvali vojnu opremu sada su prepušteni prirodi. Vlaga i potpuni mrak stvorili su uslove u kojima su se pojavili stalaktiti, dok su šišmiši pronašli sklonište u napuštenim tunelima. Tako su duboko u stenama ostali sačuvani tragovi nekadašnje vojne infrastrukture, daleko od pogleda turista koji Korčulu uglavnom poznaju po njenim plažama i starom gradu.

Istraživanje ovog kompleksa bilo je samo jedna od neobičnih stanica na njihovom putovanju duž Jadrana. Ekspedicija duga oko 700 kilometara, od Savudrije do nije podrazumevala samo savladavanje velikih razdaljina na otvorenom moru već i otkrivanje manje poznatih i gotovo zaboravljenih mesta duž obale.

Kako Banković otkriva u snimku, nakon obilaska podzemnog kompleksa usledio je novi ozbiljan izazov. Put od Korčule do Mljeta trajao je punih sedam sati neprekidnog veslanja, bez pauze, tokom kojih su se suočavali sa visokim talasima i snažnim morskim strujama.

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