Slušaj vest

Čim uđete u hotelsku sobu, kofer spustite u suvu kadu i ostavite ga zatvorenog dok ne pregledate krevet. Ako pasoš odlažete u sef, uz njega stavite jednu cipelu iz para koji ćete obuti na dan odlaska. To su dva saveta Barbare Bačilijeri (34), koja je 14 godina radila kao stjuardesa, a danas pod imenom Barbie Bac deli iskustva s milionima pratilaca na TikToku i Jutjubu. Prvi savet ima veze sa stenicama, drugi sa onim trenutkom kad ste već na putu do aerodroma i setite se gde vam je ostao pasoš.

Kofer ostavite zatvoren dok ne pogledate šavove dušeka

Foto: Freepik

Kada je privremeno mesto za prtljag dok pregledate sobu. Tako kofer neće završiti na prekrivaču, tepihu ili tapaciranoj fotelji čim uđete. Stenice mogu da se zavuku u šavove dušeka, pukotine u okviru kreveta i spojeve tapaciranog nameštaja, pa na prvi pogled soba može da izgleda sasvim uredno. What's The Jam

- Stenice su ozbiljan problem. Mogu vam se uvući u prtljag i otputovati s vama sve do kuće - upozorila je Barbara.

Podignite ivicu čaršava i pogledajte šavove dušeka, uzglavlje i stalak za prtljag. Za slabije osvetljena mesta poslužiće i lampa na telefonu. Ako uočite insekte ili sumnjive tragove, ostavite kofer zatvoren, obavestite recepciju i zatražite drugu sobu. Američka Agencija za zaštitu životne sredine savetuje da prtljag, posle pregleda sobe, držite na prethodno proverenom stalku, dalje od kreveta.

U sef stavite cipelu koju ćete obuti na dan odlaska

Foto: Shutterstock

Kada u sef odložite pasoš, novac ili nakit, stavite unutra i jednu cipelu, a drugu ostavite kraj vrata. Izaberite par u kojem ćete zaista krenuti iz hotela. Kad dođe vreme da se obujete, druga cipela će vam zatrebati pre nego što izađete iz sobe.

- Ta će vas cipela podsetiti da proverite sef - objasnila je Barbara.

Za stvari koje ostaju na drugim mestima, poput punjača u utičnici kraj kreveta, Barbara predlaže alarm nekoliko minuta pre izlaska. Nazovite ga „Punjač, dokumenta, sef“ i ugasite ga tek kad proverite sve tri stavke. Tako ćete znati zbog čega zvoni i dok zatvarate kofer ili žurite na recepciju.

Pre nego što predate kofer, slikajte i točkiće

Na aerodromu napravite jednu fotografiju celog kofera, pa zasebno slikajte točkiće, ručke i uglove. Fotografije mogu da pokažu u kakvom je stanju prtljag bio pre leta. Kad na šalteru dobijete potvrdu sa oznakom za prtljag, fotografišite i nju, a original sačuvajte uz putna dokumenta. Barbara savetuje i da u kofer stavite karticu s imenom, brojem telefona s međunarodnim pozivnim brojem i adresom elektronske pošte, za slučaj da spoljna oznaka otpadne.

Foto: Shutterstock

Čim podignete kofer s trake, pogledajte ima li oštećenja. Ako je ručka polomljena ili nedostaje točkić, fotografišite štetu i prijavite je službi za prtljag pre nego što napustite aerodrom. Sačuvajte broj zapisnika i fotografije. Er Srbija, na primer, traži da se oštećenje prijavi odmah po preuzimanju prtljaga, a za podnošenje zahteva za naknadu navodi rok od sedam dana.

Čarape u cipele, a jedna prazna kesa za povratak

- Šampone pakujte u kesice koje mogu da se zatvore, čarape stavite u cipele, a ponesite i praznu kesu za prljav veš - savetuje Barbara.

Kesica sa zatvaračem zadržaće tečnost ako šampon procuri, a čarape će popuniti prostor koji bi u cipelama inače ostao prazan. Prazna kesa može da posluži i pre povratka. Ako na šalteru morate da prerasporedite stvari iz preteškog kofera, imaćete u šta da ih stavite, a na kraju putovanja njome možete da odvojite prljav veš od čiste odeće.

Video: Stjuardesa o jeftinim avio kartama