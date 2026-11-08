Stjuardesa savetuje da kofer stavite u kadu, a jednu cipelu zaključate u sef: Oba trika imaju dobar razlog
- Bivša stjuardesa savetuje da kofer u hotelu prvo stavite u suhu kadu i pregledate sobu zbog stenica, pre nego što prtljag odložite na krevet ili tepih.
- Ako pasoš čuvate u sefu, uz njega stavite jednu cipelu iz para za odlazak, kako biste se lakše setili da ga uzmete pre polaska na aerodrom.
Čim uđete u hotelsku sobu, kofer spustite u suvu kadu i ostavite ga zatvorenog dok ne pregledate krevet. Ako pasoš odlažete u sef, uz njega stavite jednu cipelu iz para koji ćete obuti na dan odlaska. To su dva saveta Barbare Bačilijeri (34), koja je 14 godina radila kao stjuardesa, a danas pod imenom Barbie Bac deli iskustva s milionima pratilaca na TikToku i Jutjubu. Prvi savet ima veze sa stenicama, drugi sa onim trenutkom kad ste već na putu do aerodroma i setite se gde vam je ostao pasoš.
Kofer ostavite zatvoren dok ne pogledate šavove dušeka
Kada je privremeno mesto za prtljag dok pregledate sobu. Tako kofer neće završiti na prekrivaču, tepihu ili tapaciranoj fotelji čim uđete. Stenice mogu da se zavuku u šavove dušeka, pukotine u okviru kreveta i spojeve tapaciranog nameštaja, pa na prvi pogled soba može da izgleda sasvim uredno. What's The Jam
- Stenice su ozbiljan problem. Mogu vam se uvući u prtljag i otputovati s vama sve do kuće - upozorila je Barbara.
Podignite ivicu čaršava i pogledajte šavove dušeka, uzglavlje i stalak za prtljag. Za slabije osvetljena mesta poslužiće i lampa na telefonu. Ako uočite insekte ili sumnjive tragove, ostavite kofer zatvoren, obavestite recepciju i zatražite drugu sobu. Američka Agencija za zaštitu životne sredine savetuje da prtljag, posle pregleda sobe, držite na prethodno proverenom stalku, dalje od kreveta.
U sef stavite cipelu koju ćete obuti na dan odlaska
Kada u sef odložite pasoš, novac ili nakit, stavite unutra i jednu cipelu, a drugu ostavite kraj vrata. Izaberite par u kojem ćete zaista krenuti iz hotela. Kad dođe vreme da se obujete, druga cipela će vam zatrebati pre nego što izađete iz sobe.
- Ta će vas cipela podsetiti da proverite sef - objasnila je Barbara.
Za stvari koje ostaju na drugim mestima, poput punjača u utičnici kraj kreveta, Barbara predlaže alarm nekoliko minuta pre izlaska. Nazovite ga „Punjač, dokumenta, sef“ i ugasite ga tek kad proverite sve tri stavke. Tako ćete znati zbog čega zvoni i dok zatvarate kofer ili žurite na recepciju.
Pre nego što predate kofer, slikajte i točkiće
Na aerodromu napravite jednu fotografiju celog kofera, pa zasebno slikajte točkiće, ručke i uglove. Fotografije mogu da pokažu u kakvom je stanju prtljag bio pre leta. Kad na šalteru dobijete potvrdu sa oznakom za prtljag, fotografišite i nju, a original sačuvajte uz putna dokumenta. Barbara savetuje i da u kofer stavite karticu s imenom, brojem telefona s međunarodnim pozivnim brojem i adresom elektronske pošte, za slučaj da spoljna oznaka otpadne.
Čim podignete kofer s trake, pogledajte ima li oštećenja. Ako je ručka polomljena ili nedostaje točkić, fotografišite štetu i prijavite je službi za prtljag pre nego što napustite aerodrom. Sačuvajte broj zapisnika i fotografije. Er Srbija, na primer, traži da se oštećenje prijavi odmah po preuzimanju prtljaga, a za podnošenje zahteva za naknadu navodi rok od sedam dana.
Čarape u cipele, a jedna prazna kesa za povratak
- Šampone pakujte u kesice koje mogu da se zatvore, čarape stavite u cipele, a ponesite i praznu kesu za prljav veš - savetuje Barbara.
Kesica sa zatvaračem zadržaće tečnost ako šampon procuri, a čarape će popuniti prostor koji bi u cipelama inače ostao prazan. Prazna kesa može da posluži i pre povratka. Ako na šalteru morate da prerasporedite stvari iz preteškog kofera, imaćete u šta da ih stavite, a na kraju putovanja njome možete da odvojite prljav veš od čiste odeće.
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