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U svakodnevnom govoru često koristimo reč "uopšte", bilo da želimo da postavimo pitanje, izrazimo čuđenje ili naglasimo da nešto ne važi ni u najmanjoj meri. Ipak, kada dođe trenutak da je napišemo, mnogi zastanu i zapitaju se da li se piše sastavljeno ili rastavljeno. Ova nedoumica nije retka, a odgovor je jednostavniji nego što se čini.

Pravilno je "uopšte", odnosno ova reč piše se sastavljeno. Oblik "u opšte" nije pravilan kada se koristi kao prilog u značenju generalno, sveukupno ili nimalo.

Reč "uopšte" pripada prilozima, a u zavisnosti od konteksta može da ima nekoliko značenja. Koristimo je kada govorimo o nečemu u celini, bez izdvajanja pojedinačnih slučajeva, ali i kada želimo da pojačamo odričnu rečenicu.

Na primer, kada kažemo "Uopšte me ne zanima šta će drugi reći", želimo da naglasimo da nas nešto nimalo ne zanima. Sa druge strane, u rečenici "Da li uopšte znaš o čemu pričamo?" ovom rečju dodatno naglašavamo pitanje.

Kako se pravilno koristi reč "uopšte"?

Da biste lakše zapamtili pravilo, pogledajte nekoliko primera iz svakodnevne komunikacije:

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- Uopšte ne razumem zašto se toliko raspravljaju.

- Da li te uopšte zanima šta drugi misle?

- Nisam uopšte očekivala takav odgovor.

- Uopšte nije bilo teško kao što sam mislila.

- Ne znam zašto se uopšte opterećujem time.

- Zar ti uopšte nije palo na pamet da me pozoveš?

- Uopšte nisam sigurna da je to dobra ideja.

U svim ovim primerima reč se piše sastavljeno, bez obzira na to da li se nalazi na početku, u sredini ili na kraju rečenice.

Zašto mnogi greše?

Do zabune najčešće dolazi zbog toga što se predlog "u" u srpskom jeziku uglavnom piše odvojeno od reči uz koju stoji. Tako, na primer, pišemo "u kući", "u školi", "u gradu" i "u ovom trenutku". Zbog toga mnogi pretpostavljaju da isto pravilo važi i za izraz "u opšte".

Međutim, u ovom slučaju ne radi se o običnoj vezi predloga i prideva, već o ustaljenom prilogu koji ima svoje posebno značenje. Zato treba da se posmatra kao jedna reč.

Bilo bi dobro da zapamtite i da se reč "uopšte" često pojavljuje u svakodnevnim porukama, komentarima na društvenim mrežama, ali i u formalnijem pisanju. Upravo zbog toga je važno da ovu nedoumicu jednom zauvek razrešimo. Dakle, kada sledeći put budete pisali da nešto "uopšte nije važno" ili da vas nešto "uopšte ne zanima", setite se da se ovaj prilog piše sastavljeno. Uopšte je pravilno, a u opšte je pravopisna greška u ovom značenju.

(Kurir.rs/Mondo)

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