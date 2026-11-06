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Ako vas mačka prati čak i do kupatila, možda pokušava nešto da vam poruči.

Vlasnici mačaka dobro znaju koliko je teško imati trenutak privatnosti kada njihov ljubimac odluči da prati svaki njihov korak. Posebno ih privlači kupatilo, a neke mačke čak će mjaukati ili grebati po vratima ukoliko ih vlasnik zatvori. Veterinarka Hilari Ham-Biti objašnjava da se iza takvog ponašanja najčešće kriju radoznalost, želja za pažnjom i povezanost sa vlasnikom. Kupatilo je mačkama zanimljivo zbog tekuće vode, neobičnih mirisa i predmeta kojima mogu da se igraju.

Foto: chuangxin zhou / Alamy / Profimedia

„Mačke su društvene životinje i traže prilike da se povežu sa vama“, ističe veterinarka za magazin Parade.

Osim toga, mačke brzo usvajaju svakodnevne rutine. Ako vlasnik ujutru odlazi u kupatilo pre nego što ih nahrani, mogu da ga prate jer očekuju obrok. Kupatilo je takođe mesto na kojem vlasnik često miruje, što mačkama pruža priliku da zatraže maženje i pažnju.

Kada ponašanje postaje zabrinjavajuće?

Praćenje vlasnika može biti i znak privrženosti. „Istraživanje iz 2019. godine pokazuje da mačke mogu da razviju sigurnu i nesigurnu privrženost svojim starateljima“, objašnjava Ham-Biti. Ipak, ponekad takvo ponašanje proizlazi iz dosade, nedostatka aktivnosti ili potrebe za osećajem sigurnosti.

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Foto: Percy Love / Alamy / Profimedia

Ako mačka iznenada postane znatno privrženija nego inače, uzrok mogu biti stres, anksioznost ili zdravstveni problemi. Veterinarka upozorava da mačke često prikrivaju znakove bolesti, zbog čega je važno pratiti promene u ponašanju, apetitu i navikama održavanja higijene.

Preporučuje veterinarski pregled u roku od 24 do 48 sati od pojave promena, a ukoliko mačka ne jede 24 sata, potrebno je što pre potražiti pomoć veterinara.

Kako bi mačke bile samostalnije, Ham-Biti savetuje uspostavljanje predvidljivog rasporeda hranjenja i igre, kao i nagrađivanje mirnog ponašanja.

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

„Nagrađivanje mirnog i tihog ponašanja igrom ili poslasticama, umesto mjaukanja i zahtevnog ponašanja, pomoći će u razvijanju poželjnog ponašanja“, objašnjava veterinarka.

Takođe preporučuje igračke, penjalice, skrovišta i mesta sa kojih mačke mogu da posmatraju okolinu.

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