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Dnevni horoskop za 6. novembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju ovog petka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bićete nervozni zbog poslovnih promena s kojima se u načelu nećete slagati, a koje ćete biti prinuđeni da sprovodite. Predano ćete raditi, ali i biti nervozni. Partner će biti pun razumevanja za sve vaše probleme. Slobodni mogu očekivati zanimljivo poznanstvo. Uživaće u pažnji jedne romantične osobe. Imate problem s nesanicom.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Maksimalno ćete se posvetiti poslu, ali možete očekivati podršku nadređenih. Vaša emotivna veza biće na sigurnim nogama, a slobodni će uživati u društvu mnoštva udvarača. Upornost i zalaganje će vam se isplatiti - uspećete da se izborite za poziciju koju odavno priželjkujete. Mogući su ginekološki ili urološki problemi.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Zbog promena na poslu moraćete da promenite svoje radne navike, što vam neće lako pasti. Stariji kolega će vas omesti na putu do uspeha, ali to vas neće pokolebati. Nastavak harmonije u ljubavi krunisaćete zajedničkim izletom. Borićete se za još veću partnerovu pažnju. Postoji i određena sklonost ka depresiji.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovog dana napravićete dobar početak na putu do poslovnog uspeha. Privatnici neće odoleti poslovnim izazovima - i manja doza rizika biće veliki motiv da ostvarite profit. U emotivnim vezama stanje je stabilno, bićete više upućeni jedno na drugo. Potrebna vam je relaksacija.

LAV

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Stanje na poslu je uobičajeno, pa nećete imati većih problema. Emotivne veze prolaze kroz fazu transformacije. Partner nesebično doprinosi harmoniji u vezi. Slobodnima se može dogoditi uzbudljiva avantura. Očekuje vas perspektivno poznanstvo. Pad imuniteta.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspećete da se pozicionirate u okviru svog kolektiva ili da postignete ogroman uspeh ako radite samostalno. Oslonite se na sopstveno zalaganje. Bićete zbunjeni reakcijama bliskih kolega. Emotivne veze će biti ispunjene ljubomorom. Slobodni će imati različite ponude. Konačno mogu započeti kvalitetnu vezu. Posetite stomatologa.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

U ovom danu više ćete biti raspoloženi za provod nego za rad. A i unosite emocije u posao, što se može ispostaviti kao negativno delovanje na razvoj situacije. U emotivnim vezama sve se odvija u pozitivnom smeru. Slobodni mogu imati više različitih udvarača, ali će pronaći ono što žele, vezu ili avanturu. Moguće su infekcije.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Često ćete izlaziti u susret željama kolega i poslovnih partnera. Držaćete se ciljeva koje ste zacrtali, ali ovog dana veći deo posla ostaje nezavršen. U vezama su moguće manje svađe. Partneri moraju više da se uvažavaju. Slobodni imaju velike mogućnosti za novu vezu. Reumatološke tegobe i nervoza.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspećete da pronađete načine za novu zaradu, možda i za dodatni posao. Želećete da vodite glavnu reč na poslu, što vas može dovesti u loš položaj. Mogući su manji problemi u vezama, mogu izbiti manje nesuglasice. Slobodni imaju mogućnost da osvoje svoju simpatiju. Tegobe s kostima, nogama, cirkulacijom.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Imaćete kvalitetnu komunikaciju s kolegama i jasno staviti do znanja svoje želje i planove. Konstantno se takmičite sa svojim okruženjem, ali i sa sobom, jer uvek želite da postignete više i bolje. Emotivni partner biće manje tolerantan, pa će izbiti i manje nesuglasice. Slobodni su na pragu nove veze. Problemi sa sinusima.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspećete da se dokažete na poslu, te ćete posle dužeg vremena osetiti olakšanje i zadovoljstvo. Emotivne veze biće veoma dinamične. Partner će biti zadužen za pozitivnu atmosferu u vezi. Slobodnima se smeši zanimljivo poznanstvo, pa će uploviti u novu avanturu. Mogući su bolovi u leđima i glavobolja.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uz ulaganje i mnogo truda prosperiraćete u poslovnim vodama i konačno se izboriti za više slobodnog vremena. Pred vama je izuzetno harmoničan dan u ljubavi. Partner će biti tolerantan i pun razumevanja, što će afirmativno uticati na vezu. Slobodne očekuju spontana poznanstva. Moguće je i da ćete obnoviti neku staru povredu.