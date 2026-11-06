Slušaj vest

Jedno pranje stakala bilo je dovoljno da se o železničkoj stanici u Mostaru ponovo govori. Velika staklena fasada, jedno od glavnih obeležja ove monumentalne zgrade iz vremena Jugoslavije, očišćena je posle, kako tvrdi lokalna Instagram stranica Mostar Forever, čak tri decenije. Fotografije su brzo privukle pažnju i podsetile na arhitektonsku vrednost objekta pored kojeg mnogi svakodnevno prolaze.

Zgrada na Trgu Ivana Krndelja posle čišćenja izgleda znatno drugačije. Kroz oprane staklene površine jasnije se vide konstrukcija i unutrašnjost stanice, a njene prepoznatljive linije ponovo dolaze do izražaja.

Zgrada železničke stanice u Mostaru pre pranja prozora Foto: Printscreen/ YouTube/ Nedim Videography

Zgrada iz vremena velikih jugoslovenskih projekata

Današnja železnička stanica u Mostaru otvorena je 1968. godine, a projektovao ju je arhitekta Nedim Džudža. Nastala je u vreme velikih infrastrukturnih ulaganja, kada je modernizacija železnice menjala saobraćajnu sliku tadašnje Jugoslavije.

Njena izgradnja bila je povezana sa rekonstrukcijom pruge Sarajevo–Ploče, važne veze između unutrašnjosti Bosne i Hercegovine i jadranske obale.

Velike staklene površine, čelična konstrukcija i monumentalni krov daju stanici prepoznatljiv izgled. Projektovana je u duhu modernizma druge polovine 20. veka, u periodu kada su javne građevine, od stanica do aerodroma, zamišljane i kao simboli napretka.

Upravo je staklena fasada među njenim najupečatljivijim detaljima. Posle uklanjanja naslaga prljavštine, ponovo je postalo očigledno koliko ona određuje izgled čitavog objekta.

Vozovi u Mostar stigli još 1885. godine

Istorija železnice u Mostaru počela je mnogo pre izgradnje današnje stanice. Prva stanična zgrada podignuta je 1885. godine, tokom austrougarske uprave, kada je uspostavljena uskotračna pruga između Mostara i Metkovića.

Njome su saobraćali vozovi koje su stanovnici Hercegovine decenijama zvali „Ćiro“. Železnica je gradu donela bolju povezanost i olakšala prevoz putnika i robe, što je bilo važno za njegov dalji razvoj.

Prelazak na prugu normalnog koloseka i modernizacija tokom šezdesetih godina doneli su novu stanicu, koja je preuzela ulogu starog objekta.

Stara austrougarska stanična zgrada teško je oštećena tokom rata devedesetih. Posle višedecenijskog propadanja, njeni preostali delovi srušeni su u januaru 2022. godine.

Fasada ponovo otkrila lepotu stanice

Pažnju ovog puta nije privukla velika rekonstrukcija, već posao koji bi trebalo da bude deo redovnog održavanja javnih zgrada. Ipak, razlika u izgledu bila je dovoljna da fotografije mostarske stanice postanu vest.

Tvrdnja da stakla nisu temeljno očišćena tri decenije potiče sa stranice Mostar Forever. Ono što se na objavljenim fotografijama jasno vidi jeste promena na fasadi, zahvaljujući kojoj su arhitektonski detalji ponovo u prvom planu.

Mostarska železnička stanica tako je, gotovo šest decenija od otvaranja, ponovo privukla poglede. Ovog puta bilo je dovoljno oprati njena ogromna stakla.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Kurir u Mostaru