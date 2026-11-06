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Mačke su poznate po svojoj nezavisnosti, zbog čega mnogi vlasnici veruju da bez problema mogu da provedu duže vreme same kod kuće. Ipak, iako im obično nije potrebno toliko pažnje kao psima, mačke zavise od svojih vlasnika kada je reč o hrani, vodi, higijeni i društvu. Koliko dugo mogu bezbedno da ostanu same zavisi od nekoliko faktora, uključujući njihovu starost, zdravstveno stanje i uslove u kojima borave, piše Parade.

Veterinar dr Grant Litl objašnjava da je najbezbednije organizovati obilazak mačke na svakih 12 sati, iako u određenim okolnostima može da ostane sama i do jednog dana. „To je važno jer morate da pratite koliko hrane i vode konzumira, proverite da li su posude sa peskom čiste i uverite se da među životinjama nema problema“, ističe on. Naglašava da dužina samoće zavisi i od toga da li vlasnici koriste automatske hranilice i pojilice, kao i od toga da li mačka ima zdravstvenih problema.

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Starost mačke jedan je od najvažnijih faktora. „Mladoj mački potrebno je češće hranjenje jer jede manje, ali češće obroke“, objašnjava dr Litl. Odrasle mačke lakše prilagođavaju unos hrane, dok mačići mogu da prevrnu posude ili imaju poteškoća sa hranjenjem. Poseban oprez potreban je kod mačaka koje boluju od srčanih bolesti, dijabetesa, hronične upale pankreasa, bolesti jetre, infekcija mokraćnih puteva ili bubrega, astme i raka.

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„Zbog svih tih zdravstvenih stanja bio bih oprezniji i ne bih ostavljao mačku samu duže od 12 sati bez provere“, upozorava veterinar. Ako vlasnik mora da otputuje, preporučuje da osobu koja će obilaziti mačku upozna sa znacima mogućih zdravstvenih problema.

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Kako bi mački bilo prijatno dok je sama, važno je obezbediti joj dovoljno hrane, sveže vode, kao i mesta za odmor i skrivanje. Dr Litl preporučuje automatske hranilice koje raspoređuju manje obroke tokom dana, kao i fontane za mačke u kojima voda neprestano cirkuliše, što može da ih podstakne da piju više. Korisna su i mačja stabla, grebalice, kutije i povišene površine.

„To su mesta na kojima mačke mogu da se sakriju, osećaju zaštićeno i imaju dobar pregled okoline“, objašnjava on. Igračke koje oponašaju lov takođe mogu da im pomognu da ostanu aktivne i zabavljene.

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Kod mačaka koje uzimaju lekove posebno je važno pridržavati se rasporeda terapije. „Ako morate da dajete lekove, važno je da budete precizni“, naglašava dr Litl, upozoravajući da redovno kašnjenje sa davanjem insulina može da izazove probleme kod mačaka sa dijabetesom. Ako vlasnik mora duže da bude odsutan, preporučuje angažovanje osobe koja zna pravilno da daje lekove. Automatski uređaji za čišćenje posipa mogu da pomognu u održavanju higijene, a društvo druge mačke ili kućnog ljubimca može da bude korisno samo ako se životinje dobro slažu. Kako ističe veterinar, neke mačke uživaju u društvu, dok bi drugima dolazak nove životinje mogao da izazove dodatni stres.

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