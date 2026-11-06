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Snimak nadzorne kamere iz veterinarske ambulante u Vodicama pokazao je iz prve ruke kako izgleda hvatanje preplašene crne mačke. Video je brzo nasmejao mnoge.

Rad sa ljudima donosi brojne izazove, ali rad sa životinjama podrazumeva situacije koje jednostavno ne mogu da se isplaniraju. To najbolje zna Lucija Jurišić, veterinarska tehničarka koja radi u Vodicama. Njena objava na društvenoj mreži pokazala je jedan sasvim običan, ali neverovatno haotičan radni dan u lokalnoj ambulanti.

Na snimku nadzorne kamere vidi se dvoje zaposlenih u radnim uniformama kako se suočavaju sa naizgled nemogućom misijom. Muški kolega drži beli peškir i pokušava da uhvati crnu mačku koja u panici juri po prostoriji. Životinja preplašeno skače po pultu, penje se na lampu za preglede i na kraju ponovo skače na pod, dok radnica stoji pored sudopere, vidno iznenađena.ž

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Preko snimka stoji natpis koji se osvrće na popularnu tvrdnju da će veštačka inteligencija ljudima oduzeti poslove, uz ironično pitanje kada će se to tačno dogoditi. Ovaj iskren prikaz radnog dana privukao je pažnju publike, a pratioci su u komentarima „umirali od smeha“, pitajući se kako snimak nije postao još popularniji.

Na kraju dana, tehnologija napreduje velikom brzinom, ali neke stvari ostaju nepromenjene. Kada je reč o hvatanju uplašene mačke u maloj prostoriji, debeli peškir i spretne ruke i dalje su jedino pravo rešenje.

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