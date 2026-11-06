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Ovaj zanimljivi test ličnosti, od samo 7 pitanja, otkriće detalje o tome kakva ste zaista osoba i šta vas pokreće u životu. Pitanja su vrlo intuitivna i na prvi pogled će vam se, možda učiniti da su nepovezana, ali objašnjenja će vas ostaviti bez teksta!

Sve što je potrebno jeste da pronađete mirno mesto i preusmerite svoj fokus na iskreno odgovaranje na 7 pitanja koje donosimo u nastavku.

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Pitanja:

1. Koje mesto smatrate najidealnijim za život?

2. Dogodila se loša situacija - jeste li krivi vi ili neko drugi?

3. Šta je za vas - ljubav?

4. Šta je najvažnije što posedujete?

5. Da li su vam bitniji odmor ili zabava?

6. Kada ste nostalgični, da li osećate tugu ili radost?

7. Koju osobina vam je više nepoželjna: ljubomora ili neodgovornost?

Foto: Shutterstock

Klikom na link uradite test ličnosti da saznate vaše podsvesne sklonosti.

Objašnjenja:

1. Odgovor na prvo pitanje tiče se vašeg trenutnog zadovoljstva. Ako ste odabrali mesto u kojem ste živeli ranije - žalite za prošlosti. Ako ste odabrali ovo u kojem živite trenutno, vi ste ispunjena osoba. Ako ste odabrali neko sasvim novo, još uvek sanjarite o srećnom životu i priželjkujete ga.

2. Drugo pitanje govori o tome jeste li osoba koja preuzima odgovornost ili krivicu prebacuje na druge.

3. Ako ste na treće pitanje odgovorili imenovanjem neke osobe, vi ste usmereni na druge. Ako ste odabrali nešto apstraktno, vi ste idealista koji voli da sanjari i mašta.

4. Ako ste u četvrtom pitanju naveli osobu, vaše lično ispunjenje zahteva potvrdu od drugih. Ako je navedeno bilo nešto što ste sami stvorili, dovoljni ste sami sebi baš onakvi kakvi jeste.

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5. Peto pitanje govori o tome kakvi ste u profesionalnom životu. Ako birate odmor, težite balansu između privatnog i poslovnog života. Ako ste odabrali zabavu, proaktivni ste i spremni da budete vođa.

6. Odgovor na šesto pitanje tiče se toga kako se nosite prema promenama u životu. Ako osećate tugu, teško se prilagođavate novim situacijama, a ako nostalgija u vama budi radost, spremni ste da krenete napred u bilo kakvim okolnostima.

7. Odgovor na sedmo pitanje tiče se vašeg ljubavnog života. Ljubomora označava da ste osoba koja voli samostalnost, nezavisnost i slobodu u ljubavnom odnosu. Neodgovornost znači da ste osoba koja voli trud, brigu i pažnju i težite ka partneru sa kojim ćete zajedno stvoriti taj tim.

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