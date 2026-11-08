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Dnevni horoskop za 8. novembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje poslednjeg dana u sedmici.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan će biti u znaku važnih pregovora. Potrudite se da se izražavate precizno jer su mogući nesporazumi. Rešili ste da uvedete promene u vašu vezu. Planirate zajedničko putovanje na egzotičnu destinaciju. Nervoza.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Očekuje vas završetak rada na dugoročnom projektu. Pohvaliće vas nadređeni i kolege. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu preko posla. Pred vama je novo ljubavno poglavlje. Variranje pritiska.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Finansijska situacija se polako stabilizuje. Danas vam može stići neka važna uplata koju dugo očekujete. Partner se u poslednje vreme ponaša nedosledno i to vam zadaje glavobolju. Porazgovarajte o tom problemu na vreme. Nervoza.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Planetarni aspekti u vašem polju karijere doneće vam poboljšanje poslovne komunikacije s nadređenima. Rakove očekuje uzbudljiv ljubavni period. Burna ljubavna romansa sa osobom koja vam se dopala već na prvi pogled. Promenljivost raspoloženja.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas vas očekuju naporni pregovori s poslovnim saradnicima, ipak ćete na kraju postići kompromis. Napetost na ljubavnom planu prisutna je već neko vreme. Partner se ne ponaša prema vašim očekivanjima. Aritmija.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Profesionalno usavršavanje i saradnja sa inostranstvom predstavljaju glavne teme. Tu se krije tajna vašeg napretka u karijeri. Dopada vam se osoba koja je zauzeta, a privlačnost je neodoljiva, pa je moguć početak tajne veze. Variranje pritiska.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Uspešan dan za Vage koje se bave uslužnim delatnostima ili rade u okviru mode, dizajna i kozmetike. Finansijski dobitak. Simpatija na prvi pogled može vam probuditi leptiriće u stomaku. Novo ljubavno poglavlje. Glavobolja.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Obradovaće vas početak nove poslovne saradnje i proširenje kruga saradnika. Dopada vam se osoba s posla. Moguća je burna avantura zasnovana više na fizičkoj privlačnosti. Povišena temperatura.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaši pregovori sa saradnicima iz inostranstva mogu naići na neočekivane prepreke. Spremite rezervni plan. Slobodni Strelčevi danas mogu da se zaljube na prvi pogled. Atmosfera je puna ljubavnog elektriciteta. Prehlada.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Važne vesti od poslovnih saradnika iz inostranstva mogu obeležiti ovaj dan. Moguće je iznenadno poslovno putovanje. Upoznaćete izuzetno privlačnu osobu na nekoj proslavi s prijateljima. Uskoro sledi zbližavanje. Odlično se osećate.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Poslovna ponuda iz inostranstva je veoma primamljiva, ali sve prvo dobro preispitajte, posebno ako su vam data prevelika obećanja. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulentnu fazu. Moguće su ljubomorne scene. Variranje pritiska.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan obeležiće važni pregovori, ali iza zatvorenih vrata. Svoje poslovne tajne čuvate od konkurencije. Slobodne Ribe danas mogu upoznati svoju srodnu dušu na nekoj zabavi. Očekuje vas novo ljubavno poglavlje. Melanholični ste.

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22.02.2026.Šta predviđa za 2026. godinu japanski horoskop? Izvor: kurir televizija