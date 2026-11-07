da li ste znali

da li ste znali

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Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra 8. novembra obeležavaju Mitrovdan, pravoslavni praznik posvećen Dimitriju Solunskom. Važi za jednu od najvećih slava u Srbiji i za njega se vezuje veliki broj narodnih običaja i verovanja.

Svaka slava, pa i Mitrovdan, predstavlja običaj i karakterističnu crtu našeg duhovnog i porodičnog života. U vidu krsne slave, koja se prenosi sa kolena na kolena, godinama unazad čuvaju se vera i običaji.

Zanimljiv je podatak da su Srbi jedan jedini narod u hrišćanstvu koji slavi slave, vezujući se, odnosno praznujući sveca-zaštitnika doma i porodice. Žito, ikona, sečenje slavskog kolača, crkvena molitva, sveća, vino i sećanje na pretke – upečatljivi su simboli koji prate srpske slave.

Foto: Wikipedia

Vernici uoči Mitrovdana ostaju kod kuće, jer ko tada ne bude kod svoje kuće, taj će preko cele godine noćivati po tuđim kućama.

Za ovaj dan se vezuju i stara predanja po tome što su se hajduci tada rastajali da bi negde prezimili zimu i ponovo se sastali na Đurđevdan iduće godine (Mitrov danak, hajdučki rastanak; Đurđev danak hajdučki sastanak). Po narodnom verovanju, do Mitrovdana treba završiti sve velike poslove, pošto počinje zima, a ako je praznik pod snegom, znak je vrlo hladne zime.