Običaji uoči Mitrovdana: Evo zbog čega je važno da ovo danas ispoštujete
Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra 8. novembra obeležavaju Mitrovdan, pravoslavni praznik posvećen Dimitriju Solunskom. Važi za jednu od najvećih slava u Srbiji i za njega se vezuje veliki broj narodnih običaja i verovanja.
Svaka slava, pa i Mitrovdan, predstavlja običaj i karakterističnu crtu našeg duhovnog i porodičnog života. U vidu krsne slave, koja se prenosi sa kolena na kolena, godinama unazad čuvaju se vera i običaji.
Zanimljiv je podatak da su Srbi jedan jedini narod u hrišćanstvu koji slavi slave, vezujući se, odnosno praznujući sveca-zaštitnika doma i porodice. Žito, ikona, sečenje slavskog kolača, crkvena molitva, sveća, vino i sećanje na pretke – upečatljivi su simboli koji prate srpske slave.
Vernici uoči Mitrovdana ostaju kod kuće, jer ko tada ne bude kod svoje kuće, taj će preko cele godine noćivati po tuđim kućama.
Za ovaj dan se vezuju i stara predanja po tome što su se hajduci tada rastajali da bi negde prezimili zimu i ponovo se sastali na Đurđevdan iduće godine (Mitrov danak, hajdučki rastanak; Đurđev danak hajdučki sastanak). Po narodnom verovanju, do Mitrovdana treba završiti sve velike poslove, pošto počinje zima, a ako je praznik pod snegom, znak je vrlo hladne zime.