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Robert Durst, ekscentrični američki milioner i osuđeni ubica, preminuo je 2022. godine u zatvoru u Kaliforniji, u 78. godini. Njegov život obeležili su misteriozni nestanak supruge, dva ubistva i jezivi detalji koji su godinama intrigirali javnost.

Ključni dokazi protiv njega otkriveni su zahvaljujući dokumentarcu, a šokantno priznanje izgovorio je ne znajući da je mikrofon još uključen.

Robert Durst Foto: Jae C. HONG / AFP / Profimedia

Nestanak supruge bio je početak mračne priče

Durst je preminuo prirodnom smrću, nakon što je preležao kovid 19 i suočio se sa brojnim drugim zdravstvenim problemima. U trenutku smrti služio je doživotnu zatvorsku kaznu bez mogućnosti pomilovanja.

Nedugo pre smrti, suočio se i sa optužbom za ubistvo svoje prve supruge, Kejti Mekormak Durst, koja je nestala 1982. godine. Iako godinama nije bilo dovoljno dokaza da se protiv njega podigne optužnica, slučaj je dobio potpuno novi obrt zahvaljujući snimanju dokumentarnog filma.

HBO-ov dokumentarac „Džinks“ (Prokletstvo) otkrio je jedan od najjezivijih trenutaka u čitavoj istrazi. Durst, ne znajući da mu je mikrofon i dalje uključen, prošaputao je sam sebi:

„Sve sam ih pobio, naravno.“

Njegovi advokati tvrdili su da je izjava izvučena iz konteksta, ali je snimak dodatno podstakao istragu i otvorio nova pitanja o njegovoj umešanosti u niz zločina.

1/5 Vidi galeriju Robert Durst oženio studentkinju, a onda je osuđen za njeno ubistvo Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, Jae C. HONG / AFP / Profimedia, Myung J. Chun / AFP / Profimedia

Tri smrti i sumnje koje su ga pratile decenijama

Prva osoba čije je ubistvo povezivano sa Durstom bila je njegova supruga Kejti, koja je nestala 1982. godine i kasnije je proglašena pravno mrtvom.

Godine 2000. ubijena je Suzana Berman, njegova bliska prijateljica. Istražitelji su verovali da ju je Durst ubio kako bi je sprečio da policiji otkrije informacije o nestanku njegove supruge.

Samo godinu dana kasnije, 2001, ubijen je i njegov komšija Moris Blek, u Teksasu.

Durst je tvrdio da je Bleka ubio u samoodbrani, a porota ga je oslobodila optužbi za ubistvo. Ipak, priznao je da je raskomadao njegovo telo i ostatke bacio u zaliv, što je javnost ostavilo zgroženom.

Foto: Myung J. Chun / AFP / Profimedia

Prerušio se u nemu ženu kako bi pobegao policiji

Nakon ubistva Suzane Berman, Durst je pobegao u Teksas, gde je pokušao da prikrije svoj identitet tako što se prerušio u nemu ženu.

Godinama je uspevao da izbegne pravdu, ali je 2015. godine uhapšen u Nju Orleansu, pod lažnim identitetom, dok je pokušavao da se sakrije.

Dok je čekao suđenje za ubistvo Bermanove, dijagnostikovani su mu rak bešike i kovid 19.

Ipak, najvažniji preokret dogodio se tokom sudskog procesa, kada je Durst tokom unakrsnog ispitivanja priznao da je ubio i svoju suprugu i Suzanu Berman. To priznanje odigralo je značajnu ulogu u njegovoj osudi.

Jedno pismo postalo ključni dokaz protiv njega

Dokumentarac „Džinks“ pomogao je istražiteljima da dođu do još jednog važnog traga – pisma koje je, prema dokazima, mogao da pošalje samo ubica Suzane Berman.

Posebnu pažnju privukle su pravopisne greške u pismu, koje su bile identične greškama u ranijoj Durstovoj prepisci. Taj detalj postao je jedan od ključnih dokaza koji su ga povezali sa zločinom.

Robert Durst u zatvoru Foto: CDCR/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Porodično bogatstvo vredno milione dolara

Durst je poticao iz izuzetno bogate porodice i godinama je bio povezan sa porodičnim poslovnim carstvom. Ranije se odrekao odnosa sa porodicom i određenih prava u porodičnoj kompaniji u zamenu za čak 65 miliona dolara.

Iako je raspolagao ogromnim bogatstvom i imao mogućnost da vodi život daleko od očiju javnosti, njegovo ime ostalo je zauvek povezano sa jednim od najmračnijih kriminalnih slučajeva u američkoj istoriji.