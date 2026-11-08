Slušaj vest

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Planete će vas nagnati da preispitate kvalitet saradnje s nekim kompanijama i ljudima. Zbog teškoća u naplaćivanju svojih usluga ili manjka organizacije, mogli biste da raskinete poslovni ugovor. No od 13. 11. kreće nabolje.

Ljubav: Ostanite realni, nemojte da dozvolite da vas previše obuzmu osećanja. Nalazite se u važnom periodu u kom dolazi do izražaja vaša tiha snaga. Planete vas teraju da se borite za osobu do koje vam je stalo, prkoseći svemu što vam stane na put.

Zdravlje: Dugo niste bili u tako dobroj formi kao sada. Mirni ste i staloženi i svi primećuju da zračite nečim posebnim. Vaš unutrašnji mir privlačan je drugima, pa će oko vas biti mnogo onih koji vas žele za prijatelja.

Najbolji dan: 11. novembar

Najlošiji dan: 13. novembar

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Budite oprezni u kontaktima s javnošću. Nailazićete na nerazumevanje i kritike, a mogla bi da vas obeshrabri i poslovna konkurencija. Budite savesni i nemojte se previše oslanjati na druge.

Ljubav: Porast obaveza, poslovna putovanja ili neplanirane okolnosti, neće vam dozvoliti da s partnerom provodite dovoljno vremena. Pripazite da takvi trenuci odvojenosti ne prerastu u krupniji problem. Nekima je moguć flert na radnom mestu. Određene ljubavne tajne izaći će na videlo krajem nedelje.

Zdravlje: Za vaš psihički umor kriva je vladavina Škorpije pa ste nervozniji nego inače. Pripazite na glavu, grlo i sinuse, smanjite pušenje i izbegavajte alkohol, naročito ako ste rođeni krajem znaka.

Najbolji dan: 14. novembar

Najlošiji dan: 8. novembar

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Umesto da vam pruže podršku, reakcije okoline samo će vas dodatno provocirati. Pokušajte da rutinski odradite poslove i ne preuzimate nove. Izbegavajte naglost i rasipanje energije na besmislene tračeve.

Ljubav: Razmišljaćete o veridbi i braku, te više uživati u osećaju privrženosti. Zauzeti će se prepustiti romantici, uživati u zajedničkim trenucima i slediti zov tela. Slobodne očekuje poznanstvo koje će nadmašiti njihova očekivanja – nekog ćete upoznati na društvenim mrežama!

Zdravlje: Odlučni ste u nameri da smršate ili prestanete da pušite, u čemu je, osim vaše istrajnosti, bitna i planetarna podrška koju sada i imate. Ostali neka izbegavaju druženje s iritantnim pojedincima koji vas samo iscrpljuju.

Najbolji dan: 10. novembar

Najlošiji dan: 12. novembar

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Osetićete nalet energije i dobrih prilika u kojima će vas voditi narasli entuzijazam i odlično raspoloženje. Naročito su plodni odnosi sa strancima, putovanja, polaganje ispita, učenje i nadogradnja znanja.

Ljubav: Vašim ljubavnim stavovima nedostajaće doslednosti, pa ćete zbunjenog partnera naterati da se brani, povlači u sebe ili naglas iskazuje svoje nezadovoljstvo. Ljubomora vas takođe neće zaobići - kontrolišite se i pazite na svoj izbor reči.

Zdravlje: Fizička kondicija vam je dobra, pa ćete se malo kada osećati umorno. Međutim, osetljive osobe među vama mogle bi da pate od teskobe, nemira ili nesanice. Umirite se biljnim čajevima, a uveče izbegavajte kofeinske napitke.

Najbolji dan: 9. novembar

Najlošiji dan: 13. novembar

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Otežano ćete se prilagođavati promenama u radnoj sredini. Neki od vas dobiće veću odgovornost, promeniti radno mesto zbog nepovoljnih uslova ili se ogorčeno boriti za bolji status. Nezaposleni bi mogli da dobiju posao!

Ljubav: Novi ljubavni počeci od 13. 11. vratiće vam izgubljeno samopouzdanje. Bivša simpatija nekima od vas opet ulazi u život, ali sada nudi mnogo više nego pre. Oboje ste se promenili, što je dobar znak za nov početak. Samci će upoznati nekog ko će im se jako dopasti.

Zdravlje: Trebalo bi da pripazite na ishranu i na duševni mir. Mars u vašem znaku vas iscrpljuje, pa ako imate virozu, biće propraćena visokom temperaturom. Ipak, psihički ste vrlo jaki i dobro podnosite stres.

Najbolji dan: 11. novembar

Najlošiji dan: 8. novembar

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Bujanje kreativnosti i dobro snalaženje u liderskoj ulozi, pomoći će vam da iskažete svoju poslovnu smelost i avanturizam. Prštite energijom, nestrpljivi ste i spremni na nove početke. Bićete u svemu uspešni.

Ljubav: Sve će biti moguće - od obnavljanja stare veze, novih početaka s osobom koju ste dugo izbegavali, do raskida nekvalitetnih veza. Vikend odvojte za izlaske i odmor, budući da mnogi od vas zapostavljaju privatnost radi posla. Nije sve u radu i novcu!

Zdravlje: U odličnom ste periodu, pa ne čudi što se mnogi među vama osećaju puni energije. Druželjubivi ste, zaljubljivi i željni dobre zabave. Pazite se poslovnog stresa – druženje s nekim od kolega moglo bi da vam presedne.

Najbolji dan: 14. novembar

Najlošiji dan: 12. novembar

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Narasla ambicija može da vas navede na promenu radnog mesta. Napravite listu ciljeva, isplanirajte troškove koji vas očekuju. Iskoristite svoju zavidnu koncentraciju i mentalnu oštrinu za nove poduhvate.

Ljubav: Sve što se bude događalo, ići će vam naruku. Pomalo zanemarena i zaboravljena romantika ušunjaće se na mala vrata u brakove. Češće će padati poljupci i zagrljaji. Ljubavna sreća pratiće i samce koji će uživati u udvaranju jedne privlačne osobe.

Zdravlje: U sjajnom ste periodu, a naklonjeni Mars vas puni pozitivnom energijom. Odgovaraće vam aktivan društveni život i zabave u kojima ćete se najbolje opustiti. Zdravlje će vam se bitno popraviti.

Najbolji dan: 10. novembar

Najlošiji dan: 13. novembar

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Sticaćete nova poznanstva, stara razvijati u prijateljstva, a uticajne osobe od 14.11. ući će u vaš život i pomagati vam. Odlično će prosperirati Škorpije čiji posao podrazumeva putovanja i kontakte sa strancima.

Ljubav: Oslobodite se prošlosti i okrenite novu stranicu u ljubavnom životu. Imaćete sreće u osvajanju, morate jedino da krenete u akciju. Nemojte da gušite osećanja i zatvarate se u prošlost. Neprijateljski stav zamenite optimizmom i okrenite se budućnosti.

Zdravlje: Fizičke energije imate dovoljno, ali psihički se brzo umarate. Nećete imati strpljenja za dosadne razgovore i predvidljive ljude. Pričuvajte se viroze ili gripa i nastojte da što manje boravite u zatvorenim prostorijama.

Najbolji dan: 8. novembar

Najlošiji dan: 9. novembar

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Najbolje će poslovati oni koji se bave istraživačkim radom, medicinsko osoblje i umetnici. Javni poslovi nisu pod dobrim planetarnim uticajima – više vam odgovara rad u pozadini. Neko vam radi iza leđa!

Ljubav: Suprotna strana pokazivaće više želje i interesovanja za vas, predlagati češće susrete, a eventualno postojanje treće osobe postaće nevažna činjenica za vašu budućnost. Samci će pridobiti pažnju osobe u koju su potajno zaljubljeni, ali biće prepreka koje će vam stati na put.

Zdravlje: Nerešeni porodični problemi prilično vas živciraju i na to životno područje odlazi najviše vaše energije. Mentalni stimulans pronalazićete družeći se sa zanimljivim ljudima, ali i učenjem i kursevima.

Najbolji dan: 11. novembar

Najlošiji dan: 10. novembar

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ništa vam neće biti poklonjeno, spremni ste da se borite sa svim teškoćama. Učinićete sve da se dokažete u profesionalnom smislu, što može doneti napredovanje u karijeri, uprkos svim teškoćama.

Ljubav: Bićete oštriji i grublji, dovodeći vezu u krizu. Veze načete problemima mogle bi da se prekinu, a slobodni će prkosom provocirati simpatiju. Više poradite na komunikaciji s voljenom osobom. Neke rečenice pokazaće se kao okidač vašeg i partnerovog gubitka nerava.

Zdravlje: Naklonjeni Sunce i Merkur zaslužni su za vaše dobro zdravlje i vitalnost. Ljubazni ste, strpljivi i šarmantni. Međutim, rođeni krajem znaka su u nemilosti Marsa, pa treba da se čuvaju povreda, upala i temperatura.

Najbolji dan: 14. novembar

Najlošiji dan: 12. novembar

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Zbog obraćanja pažnje na nebitne stvari i perfekcionizam, teže funkcionišete. Nemojte se prepuštati crnim mislima samo zato što nailazite na zastoje i ljudi vas ne razumeju. Biće bolje od 14.11.

Ljubav: Izlazite i zabavljajte se jer će vam zvezde omogućiti pregršt novih poznanstava, ali nemojte srljati u vezu pre nego ste sigurni da je to ono pravo. Duge veze će se od 13. 11. preporoditi, a razmišljaćete i o povećanju porodice, odnosno detetu.

Zdravlje: Društvo i neobavezna čavrljanja ispunjavaju vas i okrepljuju. Povremeno vas može mučiti unutrašnji nemir ili osećaj da vam je energija blokirana. Pokušajte da se bavite meditacijom, jogom ili nečim što će vam smiriti duh.

Najbolji dan: 11. novembar

Najlošiji dan: 8. novembar

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Mogući su poslovni projekti s prijateljima ili dobijanje posla putem poznatih osoba na rukovodećim položajima. Upoznaćete ljude kojima će se svideti vaš način rada, pa se pripremite na nove poslovne ponude.

Ljubav: Odlični odnosi s partnerom uveriće vas u svu prednost porodičnog života. Ako imate ljubavnih problema, uz Venerinu naklonost u znaku Škorpije sve će ispasti onako kako priželjkujete. Odnos s partnerom ući će u prisnu fazu koja će biti puna osećanja.

Zdravlje: I dalje ste u povoljnom periodu, pa ćete se brzo oporavljati od viroza. No na radnom mestu ste izloženi stresu ili previše radite, što vas može iscrpiti, a fizički radnici mogli bi da se povrede.

Najbolji dan: 9. novembar

Najlošiji dan: 12. novembar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva