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Aleksandar Kočović, profesor iz oblasti medicine, bio je apsolutni pobednik u ovonedeljnom izdanju kviza "Superpotera". On se usudio da igra protiv svih petoro tragača za cifru od 1.200.000 dinara.

Ne samo da je u tome uspeo, već ih je sve "razbio". I to nikada ubedljivije, toliko da je imao čak 18 sekundi prednosti u odnosu na svih petoro tragača.

Aleksandar kočović je osvojio 1.200.000 dinara u Superpoteri Foto: Printscreen/ Facebook/ Potera

Aleksandru je čitav studio nekoliko minuta aplaudirao. Potom su usledile dodatne pohvale, s obzirom na to da nije napravio nijednu grešku, što nije promaklo ni tragačima, ni voditelju Jovanu Memedoviću.

- Bravo, Aleksandre. Pre svega, maestralno. Ovo je bilo bez ijedne jedine greške, ako se ne varam - rekao je voditelj Jovan Memedović nakon pobede takmičara.

Tragač Žarko Stevanović takođe se nadovezao rečima hvale za Aleksandra.

- Sa ovakvom ubedljivošću mogao si da ideš na još više, odnosno na svih nas pet, plus gospodin Memedović, koji ima odgovore ispred sebe. I dalje bi nas razbio, svaka čast - rekao je Žarko.

Kao nagradu, Aleksandar je dobio 1.200.000 dinara.

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