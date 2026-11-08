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Muškarac iz Indije postao je hit na internetu pošto je u prodajnom salonu platio skuter hiljadama kovanica koje je odvajao pune tri godine.

Odluka pedesetjednogodišnjeg pastora B. Ravija Jozefa iz indijske savezne države Telangane da zadrži svaku kovanicu od 10 rupija koju je dobio kao kusur nakon kupovine, na kraju mu je omogućila kupovinu skutera Honde Active koju je platio 123.000 rupija (oko 1160 evra).

Odgovarali su ga od toga

S obzirom na to da se radilo o kovanicama, zaposlenima prodajnog salona trebala su gotovo dva sata da prebroje prikupljeni iznos pre nego što su mu skuter predali, piše The Economic Times.

Ravi Jozef, stanovnik mesta Luksetipet u okrugu Mančerijal je, uprkos rezervama članova porodice, koji su ga odgovarali od štednje zbog glasina o tome da kovanice u dogledno vreme možda neće vredeti, nastavio sa štednjom.

Glasine o tome da bi kovanice od deset rupija mogle da budu povučene iz opticaja ili bi mogle da prestanu da budu zakonsko sredstvo plaćanja navele su neke rođake da ga savetuju da prestane sa skupljanjem.

"Porodica me je molila da prestanem, ali ja nisam odustajao. Nastavio sam da skupljam kovanice, jednu po jednu. I tako se svakodnevni sitniš pretvorio u 123.000 rupija", rekao je Jozef lokalnim medijima.

Postepena štednja

Novinarima je ispričao da je novčiće štedeo postupno, nakon svojih uobičajenih troškova, poput kupovine namirnica i ostalih svakodnevnih izdataka. Umesto da odjednom odvaja veće svote, zadržavao je svaku kovanicu od deset rupija koju bi dobio kao kusur.

Nakon tri godine, prikupljeni iznos dostigao je 123.000 rupija, što je bilo dovoljno za kupovinu Honde Active. Jozef je prvobitno želeo da kupi motocikl Royal Enfield Bullet, ali je rekao da su ga finansijska ograničenja u tome sprečila.

Priznaje da je zadao mnogo posla zaposlenima salona Jagadamba Honda Motors u Luksetipetu kad im je "istovario" hiljade kovanica od po deset rupija.

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