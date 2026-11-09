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Kada stranci podele svoje utiske o životu u Srbiji, njihove objave često izazovu brojne reakcije domaće javnosti. Ovoga puta pažnju je privukla mlada Ruskinja Aljona, koja na društvenim mrežama vodi profil "Ruskinja voli Srbiju". Umesto da govori o cenama, hrani ili svakodnevnim izazovima sa kojima se susreću stranci, ona je odlučila da izdvoji jednu osobinu Srba koja je na nju ostavila posebno snažan utisak.

Svoj video započela je naizgled provokativnim pitanjem: "Šta je ono što me nervira kod Srba?". Međutim, ono što je usledilo bilo je daleko od kritike. Aljona je kroz lično iskustvo govorila o srdačnosti, otvorenosti i gostoprimstvu koje je prepoznala kod ljudi u Srbiji, a upravo su je te osobine najviše osvojile.

Proputovala više od 30 zemalja

Aljona je u svom obraćanju objasnila da je pre dolaska u Srbiju posetila više od 30 država širom sveta. Zahvaljujući brojnim putovanjima i susretima sa različitim kulturama, imala je priliku da upozna različite narode i njihove običaje.

Upravo zbog toga posebno joj znači ono što je doživela u Srbiji. Kako ističe, retko gde je naišla na toliko spontanosti, topline i iskrene želje ljudi da pomognu drugima, zbog čega je srpski mentalitet ostavio tako snažan utisak na nju.

"Ja sam Ruskinja i mnogo me nervira kada Srbi pričaju loše o sebi. Obišla sam preko 30 zemalja i smatram da na svetu ne postoji toliko dobar narod kao Srbi. Srbi su najsrdačniji, najgostoprimljiviji, divni ljudi sa otvorenim srcem i ogromnom toplinom duše", navela je u obraćanju pratiocima.

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Optimizam, humor i strah od promaje

Osim spremnosti da priskoče u pomoć nepoznatima i izraženog osećaja za druženje, autorka je izdvojila još nekoliko karakteristika koje su na nju ostavile najjači utisak od dolaska u Srbiju: privrženost tradiciji i veri, specifičan crni humor, kao i retku sposobnost da se sačuva osmeh čak i u teškim trenucima.

Uz dozu šale, dodala je i da je stekla utisak da se ovde "niko ničega ne boji - osim promaje".

Zajednička mana dva naroda

Osvrćući se na tendenciju samokritike i žaljenja, Aljona je primetila i zanimljivu paralelu između srpskog i ruskog senzibiliteta.

"To nam je zajednička crta. I Rusi često kritikuju sami sebe i svoje, ali ne daj bože da to pokuša neki stranac" - zaključila je, naglasivši da bi ljudi ovde trebalo da imaju znatno više svesti o vrlinama koje njihov mentalitet čine jedinstvenim.

Njeni utisci izazvali su brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su se složili da je podsetila na vrednosti svakodnevnog života koje ljudi u Srbiji često ne primećuju ili ih uzimaju zdravo za gotovo.

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