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Polisa osiguranja broda "Titanik" biće ponuđena na aukciji u Velikoj Britaniji krajem novembra, a očekuje se da bi mogla da dostigne cenu od 50.000 funti (oko 60.000 evra).

Jedini poznati primerak polise osiguranja trupa ovog broda, koji se odnosi na period njegovih probnih vožnji, naći će se na aukciji kuće "Henri Oldridž end san" u Devajzisu, u grofoviji Viltšir, 21. novembra, prenosi danas BBC.

Ova polisa, koju je izdala kompanija "Atlantik mjučual inšurans", jedan od glavnih osiguravača "Titanika", pružala je pokriće za čelični trup broda u vrednosti od 100.000 dolara.

Dokument je potpisan 27. marta 1912. godine, svega 19 dana pre nego što je brod potonuo tokom svog prvog putovanja ka Njujorku.

U udesu "Titanika" život je izgubilo 1.500 ljudi koji su se nalazili na njemu.

3D snimci Titanika Foto: National Geographic Printscreen

Iznosi predviđeni polisom isplaćeni su u roku od 30 dana nakon potonuća broda.

Procenjuje se da bi ovaj dokument na aukciji mogao da dostigne cenu između 30.000 i 50.000 funti.

Polisa, čija bi vrednost danas iznosila oko 3,5 miliona dolara, pružala je osiguranje u trajanju od godinu dana, sa početkom važenja od 30. marta 1912. godine.

Kompanija "Atlantik mjučual inšurans", koja je izdala polisu, takođe je odigrala značajnu ulogu u rešavanju odštetnih zahteva koji su proistekli iz gubitaka usled terorističkih napada 11. septembra u Njujorku, podsetio je BBC.

Kompaniji su na kraju oduzete dozvole za obavljanje osiguranja, a 2011. godine pokrenut je postupak njene likvidacije.

(Kurir.rs/Tanjug)

VIDEO: Savski Titanik