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Zamislite da dobrovoljno odete u zatvor, provedete noć iza njegovih zidina i za to platite čak 830 evra. Upravo takvo iskustvo nudi jedan od najneobičnijih luksuznih hotela na svetu, otvoren u Japanu. Nekadašnje zatvorske ćelije pretvorene su u elegantne apartmane, a objekat u kojem su ljudi decenijama služili kazne danas privlači goste koji žele nesvakidašnji odmor.

Reč je o hotelu Hoshinoya Nara Prison, smeštenom u japanskom gradu Nara, u istorijskoj zgradi od crvene opeke koja je izgrađena davne 1908. godine. Kompleks je prvobitno služio kao zatvor, a od 1946. godine kao ustanova za maloletne prestupnike. Posle više od jednog veka rada, zatvor je zatvoren 2017. godine, kada je zbog svog arhitektonskog i istorijskog značaja proglašen važnim kulturnim dobrom Japana.

Foto: printscreen/youtube/ ITSUKA JAPAN

Međutim, umesto da zgrada ostane napuštena, pokrenut je ambiciozan projekat restauracije i pretvaranja nekadašnjeg zatvora u luksuzni hotel. Posle višegodišnjih radova, Hoshinoya Nara Prison otvorio je vrata gostima 25. juna 2026. godine.

Od zatvorskih ćelija do luksuznih apartmana

Jedna od najvećih zanimljivosti ovog hotela jeste način na koji su nekadašnje ćelije pretvorene u smeštaj. Umesto skučenih prostorija iza zaključanih vrata, gosti danas dobijaju prostrane apartmane, nastale spajanjem više nekadašnjih zatvorskih ćelija.

Hotel raspolaže sa ukupno 48 apartmana, a posebna pažnja posvećena je očuvanju autentičnog izgleda zgrade. Zidovi od crvene opeke, visoki plafoni, karakteristični hodnici i pojedini originalni arhitektonski elementi ostali su sačuvani, dok su enterijeri opremljeni savremenim nameštajem i luksuznim sadržajima.

Enterijer hotela Hoshinoya Nara Prison:

1/6 Vidi galeriju Hoshinoya Nara Prison - enterijer Foto: printscreen/youtube/ ITSUKA JAPAN

Jedan od najprostranijih apartmana nastao je čak spajanjem 11 zatvorskih ćelija. U njemu se nalaze odvojeni prostori za odmor i boravak, a gostima su na raspolaganju pažljivo odabrane knjige, muzika, pića i drugi sadržaji namenjeni opuštanju.

Uređenje hotela osmišljeno je tako da gostima pruži osećaj boravka u istorijskom zdanju, ali bez odricanja od udobnosti. Zadržani su i hodnici koji podsećaju na nekadašnju namenu objekta, dok se iza vrata apartmana nalazi potpuno drugačiji svet.

Klikom na link pogledajte kako izgleda hotel koji su nazivali jugoslovenskim Las Vegasom.

Noć 830 evra

Ovakvo iskustvo ima i svoju cenu. Prema prvobitno objavljenom cenovniku hotelskog operatera, noćenje je počinjalo od 147.000 japanskih jena po apartmanu, što je približno 830 evra. U tu cenu nisu uključeni obroci, a stvarni iznos zavisi od termina rezervacije.

Foto: printscreen/youtube/ ITSUKA JAPAN

Gostima je na raspolaganju i restoran koji spaja japansku gastronomiju sa francuskim kulinarskim uticajima. Posebno osmišljen meni inspirisan je periodom modernizacije Japana, dok se pojedini prostori za obedovanje nalaze u nekadašnjim zatvorskim prostorijama.

Kompleks ima i elegantne salone, unutrašnja dvorišta i prostore za odmor. Posetioci mogu da uživaju u tradicionalnom japanskom čaju, večernjem slušanju muzike sa gramofona, kao i posebnim aktivnostima inspirisanim istorijom ovog mesta.

Foto: printscreen/youtube/ ITSUKA JAPAN

Ipak, istorija zgrade nije potpuno potisnuta luksuzom. U okviru kompleksa otvoren je i Muzej zatvora Nara, koji posetiocima približava nekadašnji život iza zatvorskih zidina, arhitekturu objekta i razvoj japanskog zatvorskog sistema

(Kurir.rs/ Nova)

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