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Ako ste se ikada našli u četvrti Mejfer u Londonu ili posetili poznati Berkli skver, možda ste se našli ispred Annabel‘sa, jednog od najekskluzivnijih i najekstravagantnijih privatnih klubova na svetu. Iako izgleda prilično obično, kao većina zgrada u istoj ulici, klub se ističe dekoracijama za posebne događaje i praznike, ali i po tome što na njegovom ulazu neretko možete videti neke od najpoznatijih svetskih zvezda, uključujući Roda Stjuarta, Rijanu, Margo Robi, Arnolda Švarcenegera i brojne druge.

Annabel‘s je smešten na adresi 46 Berkeley Square, a već godinama okuplja najveću elitu, holivudske zvezde, članove kraljevske porodice i milijardere.

Foto: Iram Mir / Alamy / Profimedia

Ekskluzivni klub osnovao je Mark Birli 1963. godine, a nazvao ga je po svojoj tadašnjoj supruzi Lejdi Anabel Vejn-Tempest-Stjuart. Prostor je originalno bio otvoren na adresi 44 Berkeley Square, te je bio jedan od prvih noćnih klubova u Londonu, posebno popularan među britanskim aristokratima. Klub je čak posetila i britanska kraljica Elizabeta IIi princeza Dajana. Klub su 2000-ih oživeli Birlijevi sin i ćerka, a 2007. ga je kupio Ričard Kering. Annabel‘s je 2018. premešten na drugu adresu, u zgradu iz džordžijanskog perioda.

Renoviranje kluba koštalo je 55 miliona funti, a dizajner Martin Brudnizki pobrinuo se da prostor bude simbol luksuza i raskoša. Tako se u klubu nalazi šank od ružičastog oniksa koji svetli u mraku i plafon prekriven hiljadama ručno rađenih porculanskih cvetova. Među gostima su omiljeni i toaleti, posebno onaj ženski koji je sav u roze mermeru, sa slavinama u obliku zlatnih labudova. Toalet je ujedno i jedino mesto u klubu u kom je dozvoljeno fotografisanje.

Osim toga što je fotografisanje zabranjeno u većini prostorija, gosti moraju da se pridržavaju strogog kodeksa odevanja. Na zvaničnoj stranici kluba piše kako je stil "deo iskustva", a vlasnici od članova i gostiju očekuju da dođu u primerenoj odeći, odnosno elegantnim i prefinjenim kreacijama.

U klub je zabranjeno ući u pocepanim, iznošenim farmericama, kao i u teksas kratkim pantalonama, sportskim patikama i cipelama s upečatljivim logotipima i japankama, papučama i ležernim sandalama. Muškarci moraju da nose sakoe nakon 18 sati, a pre toga im je dozvoljeno da dođu u elegantnim kožnim jaknama, pod uslovom da su u dobrom stanju. Kape i šeširi i preterano otkrivanje tela nije prihvatljivo u prostorijama kluba.

Iako je fotografisanje strogo zabranjeno unutar kluba, situacija je drugačija van njega. Prolaznici i turisti se redovno okupljaju ispred kluba koji više puta godišnje potpuno promeni svoju fasadu uz pomoć ogromnih i upečatljivih instalacija, poput balona na vruć vazduh, gusarskih brodova, različitih životinja i božićnih motiva.

Ulazak u Annabel‘s nije nimalo jednostavan.Nije moguće samo rezervisati sto ili platiti ulaz na jedno veče, već je potrebna dugačka i rigorozna procedura. Da bi neko postao član, prijavu razmatra tajna komisija, a potrebno je priložiti pisanu preporuku od najmanje dva člana kluba. Uz to, cene članarine su izuzetno visoke.

Standardna godišnja članarina iznosi više od 4000 funti, a jednokratna upisnina više od 2000 funti, u zavisnosti od kategorije. Postoje i popusti za mlade jer klub želi da održi živu atmosferu. Međutim, novac i preporuke ne garantuju mesto u klubu, budući da postoje liste čekanja s hiljadama ljudi, jer klub želi da održi ravnotežu profila posetilaca. Oni koji su pak postali članovi, svake godine moraju da plaćaju članarinu koja stalno raste, a njihov status u klubu podložan je reviziji svake godine.

Postoji i jedna vrsta članstva koje je gotovo nemoguće dobiti - "legacy" članstvo. Ono košta mnogo više od standardne, ali sa sobom nosi veliku prednost, a to je da je nasledno, odnosno članovi mogu da ga prepišu svojoj deci. "Legacy" članovi plaćaju ogroman jednokratni iznos, često i preko stotine hiljada funti, a njihovo članstvo vredi do kraja života te osobe. Nakon smrti člana, njegova deca mogu da naslede te ekskluzivne pogodnosti.

Veliki broj "legacy" članova uplatio je jednokratni iznos tokom preseljenja kluba i obnove zgrade, čime su obezbedili status za sebe i svoje naslednike.

Annabel‘s je takvo članstvo omogućio za svega 100 ljudi na svetu, a omogućuje ulaz u ekskluzivan prostor The Legacy Bar, koji je zabranjen za obične članove. Prostor je uređen kao luksuzna privatna galerija, s podom od zelenog kamena, zidovima obloženim antikvarnim ogledalima i originalnim slikama svetski poznatih slikara.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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