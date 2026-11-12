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Matematički zadaci koji su se nekada rešavali gotovo automatski danas mnogima zadaju glavobolju. Generacije koje su išle u školu tokom osamdesetih godina dobro pamte koliko se insistiralo na računanju bez digitrona, a poznavanje redosleda računskih operacija bilo je neophodno za rešavanje svakodnevnih školskih zadataka. Upravo zato bi mnogi đaci tog vremena ovakvu računicu rešili ekspresno brzo, dok danas ona može da zbuni čak i odrasle koji misle da nisu zaboravili osnove matematike.

Na prvi pogled, pred vama je sasvim jednostavan izraz. Nema komplikovanih jednačina, nepoznatih brojeva niti zahtevnih formula. Ipak, dovoljno je da pogrešite u samo jednom koraku i dobićete potpuno drugačiji rezultat.

Izazov je da sledeći zadatak rešite za svega 30 sekundi, bez digitrona, papira i olovke.

Možete li da rešite zadatak za 30 sekundi?

7² + (96 ÷ 8) × 3 − 14

Foto: Shutterstock

Iako brojevi nisu veliki, ovaj izraz krije zamku u koju se lako upada ukoliko se zaborave osnovna matematička pravila. Najčešća greška jeste računanje redom kojim su brojevi napisani, bez obzira na to koje operacije imaju prednost.

Upravo tu mnogi zastanu, jer se u jednom zadatku pojavljuju stepenovanje, zagrade, deljenje, množenje, sabiranje i oduzimanje.

Pravilo koje smo svi učili u osnovnoj školi

Da biste dobili tačan rezultat, važno je da se prisetite redosleda računskih operacija. Najpre se rešavaju izrazi u zagradama i stepeni, zatim množenje i deljenje, dok sabiranje i oduzimanje dolaze na kraju.

Evo tačnog rešenja: Da li ste dobili isti broj?

Ako ste završili računanje, vreme je da proverite rezultat.

Prvi korak je stepenovanje. Broj sedam na kvadrat iznosi 49.

Zatim rešavamo izraz u zagradi. Kada 96 podelimo sa osam, dobijamo 12. Taj broj množimo sa tri i rezultat je 36.

Preostaje još samo sabiranje i oduzimanje:

49 + 36 − 14 = 71

Dakle, tačan rezultat je 71.

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