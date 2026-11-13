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Sveštenik Dejan Krstić objasnio je zašto se toalet po običaju izostavlja prilikom kađenja doma, naglašavajući da razlog nije u tome što su ljudsko telo ili prirodne potrebe grešni. Povod je bilo obraćanje vernice koja se moli dok se kupa i boravi u toaletu, jer tada jedino ima priliku da bude sama, prenosi Religija.rs.

Žena je želela da razume zbog čega bi takvo mesto bilo neprimereno za obraćanje Bogu. Otac Dejan je u odgovoru razdvojio prirodne potrebe od načina na koji pristupamo molitvi.

Molitva zaslužuje pažnju i sabranost

Molitva
Foto: Sharon Eilon/SOPA Images/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovom objašnjenju, važno je kakav odnos pokazujemo prema onome kome se obraćamo. Kao primer naveo je razgovor sa posebno uvaženim gostom, za koji bismo izabrali odgovarajuće mesto i okolnosti. Takva pažnja, poručio je, ima značaj i u molitvi.

Pritom je naglasio da čovek ne treba da misli da ga Bog na određenom mestu ne čuje.

- To ne znači da Bog negde nije prisutan - objasnio je sveštenik. 

Smisao kađenja važniji je od obilaska prostorija

Tamjan u kadionici
Tamjan u kadionici Foto: Teodor Costachioiu / Alamy / Profimedia

Kađenje doma povezano je sa molitvom za mir, zdravlje i blagoslov ukućana. Dim tamjana simbolično predstavlja molitvu koja se uzdiže ka Bogu, pa ovaj čin svoj smisao dobija upravo kroz molitveno obraćanje.

Obično se započinje pred kućnom ikonom, uz kandilo ili sveću. Zato pažnju ne treba svesti samo na pitanje kroz koje će prostorije proći kadionica. 

Otac Dejan podsetio je i da se prilikom bogojavljenskog osvećenja doma osvećenom vodom krope kupatila i toaleti. Izostavljanje toaleta prilikom kađenja, prema njegovom tumačenju, predstavlja način iskazivanja poštovanja prema svetom, a ne izdvajanje dela kuće iz Božjeg blagoslova.

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