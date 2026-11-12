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Pravilno se piše „u međuvremenu“, kao dve reči: predlog „u“ odvojeno od imenice „međuvreme“ u odgovarajućem padežu. Oblik „u među vremenu“ nije pravilan, jer se imenica „međuvreme“ ne razdvaja.

Zabuna često nastaje kada pokušamo da objasnimo pravilo tvrdnjom da se sve piše sastavljeno. Zato je važno precizirati: sastavljeno se piše „međuvreme“, dok predlog „u“ ostaje zasebna reč.

Šta znači „u međuvremenu“?

ilutracija Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Ovim izrazom označavamo vreme između dva događaja ili period tokom kojeg se nešto odvija dok čekamo drugu radnju. Koristimo ga i kada želimo da kažemo da se do narednog susreta, razgovora ili nekog drugog trenutka situacija promenila.

Recimo, dogovorili ste sastanak za sledeću nedelju, ali ste u međuvremenu dobili informacije zbog kojih morate da promenite plan.

Primeri pravilne upotrebe

- Poslala je prijavu za posao, a u međuvremenu je nastavila da traži druge oglase.

- Voz polazi za sat vremena, pa ćemo u međuvremenu doručkovati.

- Nismo se videli nekoliko meseci i u međuvremenu se mnogo toga dogodilo.

- Obećao je da će doći, ali je u međuvremenu promenio planove.

U svim ovim rečenicama pravilo je isto: „u“ se odvaja, a „međuvremenu“ ostaje jedna reč.

Kako najlakše zapamtiti pravilo?

Pođite od imenice „međuvreme“. Ona se piše sastavljeno, a kada dobije oblik „međuvremenu“, unutar nje se ne pojavljuje razmak.

Dakle, pravilno je „u međuvremenu“. Pogrešni su i rastavljeni oblik „u među vremenu“ i potpuno spojeni „umeđuvremenu“.

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