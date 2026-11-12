Slušaj vest

Pravilno se piše „u međuvremenu“, kao dve reči: predlog „u“ odvojeno od imenice „međuvreme“ u odgovarajućem padežu. Oblik „u među vremenu“ nije pravilan, jer se imenica „međuvreme“ ne razdvaja.

Zabuna često nastaje kada pokušamo da objasnimo pravilo tvrdnjom da se sve piše sastavljeno. Zato je važno precizirati: sastavljeno se piše „međuvreme“, dok predlog „u“ ostaje zasebna reč.

Šta znači „u međuvremenu“?

Žena zbunjeno gleda u telefon u svojoj kancelariji
ilutracija Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Ovim izrazom označavamo vreme između dva događaja ili period tokom kojeg se nešto odvija dok čekamo drugu radnju. Koristimo ga i kada želimo da kažemo da se do narednog susreta, razgovora ili nekog drugog trenutka situacija promenila.

Recimo, dogovorili ste sastanak za sledeću nedelju, ali ste u međuvremenu dobili informacije zbog kojih morate da promenite plan.

Primeri pravilne upotrebe

- Poslala je prijavu za posao, a u međuvremenu je nastavila da traži druge oglase.
- Voz polazi za sat vremena, pa ćemo u međuvremenu doručkovati.
- Nismo se videli nekoliko meseci i u međuvremenu se mnogo toga dogodilo.
- Obećao je da će doći, ali je u međuvremenu promenio planove.

U svim ovim rečenicama pravilo je isto: „u“ se odvaja, a „međuvremenu“ ostaje jedna reč.

Kako najlakše zapamtiti pravilo?

Pođite od imenice „međuvreme“. Ona se piše sastavljeno, a kada dobije oblik „međuvremenu“, unutar nje se ne pojavljuje razmak.

Dakle, pravilno je „u međuvremenu“. Pogrešni su i rastavljeni oblik „u među vremenu“ i potpuno spojeni „umeđuvremenu“.

Ne propustiteZanimljivostiKako se piše, "ćete" ili "će te"? Osnovno pravilo ne smete da zaboravite
pisanje-slova-rukopis-psiholozi-stil-pisanja-licnost.jpg
ZanimljivostiCeo život smo učili pogrešno: Evo šta zapravo znači kada za nekoga kažemo da je "emancipovan"
žena pomaže svojoj starijoj majci oko popunjavanja formulara
ZanimljivostiPitanje u "Superpoteri" namučilo takmičara: Ovu reč svakodnevno izgovaramo, a mnogi ne znaju kako je ispravno
Jovan Memedović u kvizu Potera
ZanimljivostiKako se piše - Dubai ili Dubaji? Sve češće možemo pročitati pogrešan oblik, a ovo je jedino ispravno
Dubai pustinja Emirati
ZanimljivostiKako se piše uživajte ili uživaj te? Srbi i dalje muku muče sa pravopisom, a sve je jasno objašnjeno
profimedia0192762365.jpg

 Videeo: Dnevna doza praovpisa

05:58
Dnevna doza pravopisa: Ljudi ne pridaju dovoljno značaja jeziku! Izvor: MONDO