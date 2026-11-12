Slušaj vest

Na severu Finske priprema se otvaranje odmarališta Octola III, u kojem će zakup celog objekta koštati najmanje 20.000 evra po noći, ali novac neće biti dovoljan za rezervaciju. Zainteresovani gosti prolaziće proveru, dok im tačna lokacija neće biti otkrivena unapred. Otvaranje je najavljeno za 1. decembar 2026. godine, piše CNN.

Iza projekta stoji finski preduzetnik Jane Honkanen, koji već posluje sa veoma bogatim klijentima. Njegova zamisao je da gostima ponudi boravak daleko od gužve i radoznalih pogleda, uz pravila privatnosti koja će važiti i za objave na društvenim mrežama.

Ni slavno prezime ne garantuje rezervaciju

Aurora Finska Foto: Rico Ködder / Panthermedia / Profimedia

Honkanen tvrdi da pažljivo bira goste svojih luksuznih objekata. Kako je objasnio, važno mu je da razumeju okruženje u koje dolaze i da cene arktičku prirodu.

Govoreći o ranijim zahtevima za rezervacije, naveo je da je odbio i produkcijsku kuću koja stoji iza programa porodice Kardašijan.

- Želimo goste koji će znati da cene arktičku prirodu i koji imaju odgovarajuće životno iskustvo. Ne želimo zvezde rijaliti programa. Odbio sam rezervacije produkcijske kuće Kardašijanovih jer ljudi iz rijaliti televizije traže nešto što mi ne želimo - rekao je Honkanen.

Aurora Finska Foto: Julian Eales / Alamy / Profimedia

Njegova izjava odnosi se na rezervacije u okviru dosadašnjeg poslovanja, dok će novi kompleks tek dočekati prve goste.

Nekada vojna lokacija, sada utočište za bogate

Octola III nastaje na području nekadašnje tajne vojne instalacije u finskoj Laponiji, u blizini granica sa Švedskom i Norveškom.

Na tom prostoru je pedesetih godina prošlog veka uspostavljena radarska baza. Za njene potrebe kroz šumu je izgrađen pristupni put i obezbeđena infrastruktura, ali je tehnološki razvoj vremenom potisnuo njenu nekadašnju namenu.

Honkanen je prvo krenuo u obnovu postojećeg objekta, danas poznatog kao Aurora Radar Station. Kada novi smeštaj bude otvoren, obnovljena stanica moći će da primi i osoblje koje putuje sa gostima.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Božićno selo u Rovaniemiju:

1/10 Vidi galeriju Božićno selo u Rovaniemiju sa drvenim kućicama, irvasima i svetlima na Arktičkom krugu, simbol prazničnog veselja i obnove grada Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia, Divusdia / Alamy / Profimedia, mikehanney1983 / Stockimo / Alamy / Profimedia

Fotografije mogu, ali bez otkrivanja mesta

Tajnovitost nekadašnje baze postaće deo iskustva boravka. Gostima se unapred neće saopštavati precizan položaj odmarališta, a od njih će se tražiti da sa fotografija koje objavljuju uklone geolokacijske oznake.

Takva pravila namenjena su klijentima kojima je privatnost jedan od glavnih razloga za putovanje. Umesto prometnog hotela i zajedničkih prostora punih turista, ovde ih očekuje mali, izdvojen objekat.

Prema najavi koju prenosi „Juronjuz“, Octola III predviđena je za svega šest gostiju, uz mogućnost rezervacije jednog apartmana, oba apartmana ili celog objekta.

Sauna, kamin i pogled na arktičku divljinu

Aurora Finska Foto: Addictive Stock, ADDICTIVE STOCK CREATIVES / Alamy / Profimedia

Među najavljenim sadržajima su sauna, bazen za hladno uranjanje i prostor za rekreaciju. Unutrašnjost će imati dva glavna apartmana, dnevni boravak sa kaminom i velike prozore okrenute prema okolnoj divljini.

Za goste koji žele da zakupe i obližnju radarsku stanicu predviđen je dodatni trošak: prema CNN-u, još 20.000 evra po noći, pored početne cene zakupa celog objekta Octola III.

Video: Trikovi za putovanje sa bebom