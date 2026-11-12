da li biste mogli da živite u njoj?

da li biste mogli da živite u njoj?

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Na prvi pogled više liči na neobjašnjivu građevinsku grešku ili pukotinu nastalu sleganjem terena između dva solitera. Ipak, "Keret House” u Varšavi, prema zvaničnim podacima Ginisove knjige rekorda, nosi titulu najuže kuće na svetu u kojoj je moguć boravak, a unutar svojih minijaturnih zidova krije kompletnu spavaću sobu, kuhinju i kupatilo.

Objekat je projektovao poljski arhitekta Jakub Ščensni, a izgradnja je završena krajem 2012. godine. Kuća je bukvalno umetnuta u tesan međuprostor između dve postojeće zgrade na uglu ulica Hlodna i Želazna. Ime je dobila po poznatom izraelskom piscu i reditelju Etgaru Keretu, koji je pružio ključnu podršku ovom arhitektonskom eksperimentu i postao njen prvi zvanični stanar.

Keret kuća u Varšavi - najuža kuća na svetu Foto: Wojciech Stróżyk / Alamy / Profimedia

Dimenzije na granici mogućeg

Nacrt ove neobične strukture zahtevao je milimetarsku preciznost, jer su gabariti diktirani tesnim procepom između zgrada:

Širina: Na najužem delu kuća meri svega 92 centimetra, dok na svom najširem delu dostiže tek 152 centimetra.

Površina: Ukupna korisna površina raspoređena na više nivoa iznosi samo 14 kvadratnih metara.

Komunikacija: Zbog ekstremno suženog prostora, nivoi nisu povezani klasičnim stepeništem već uspravnim merdevinama.

Frižider za dva pića i prozori koji se ne otvaraju

Keret kuća u Varšavi - najuža kuća na svetu Foto: dario photography / Alamy / Profimedia

Iako spolja deluje kao nemoguće mesto za boravak, unutrašnjost je pažljivo isplanirana kako bi obezbedila osnovne uslove za život jedne osobe. U kući se nalaze radni i spavaći prostor, čajna kuhinja i funkcionalan toalet sa tušem.

Ipak, život u najužoj kući zahteva brojne kompromise. Ginisova knjiga rekorda beleži nekoliko zanimljivih pojedinosti iz unutrašnjosti:

Za sklopivim trpezarijskim stolom ima mesta isključivo za dve osobe.

Frižider je toliko minijaturan da u njega mogu da stanu svega dva pića.

Zbog specifične geometrije i konstrukcije, nijedan prozor na objektu ne može da se otvori, već se provetravanje oslanja na ventilacioni sistem.

Zašto zvanično nije uknjižena kao kuća?

Iako ima sve elemente funkcionalnog doma, "Keret haus” se u zvaničnim dokumentima grada Varšave uopšte ne vodi kao stambeni objekat.

Prema važećim poljskim građevinskim propisima i standardima stanovanja, prostor ovih dimenzija ne ispunjava minimalne uslove za dobijanje upotrebne dozvole za stanovanje. Zbog toga je ova fascinantna građevina registrovana i klasifikovana kao stalna umetnička instalacija.

(Kurir.rs/ Blic)

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