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Rupica na poklopcu hemijske olovke zapravo je bezbednosni detalj koji u određenim situacijama može da smanji rizik od gušenja.

Ako se poklopac slučajno zaglavi u disajnim putevima, otvor na njegovom vrhu može da omogući delimičan protok vazduha i smanji rizik od potpune blokade.

Ovakav dizajn posebno je važan za decu, koja često grickaju olovke ili drže poklopce u ustima. Ipak, rupica ne garantuje zaštitu od gušenja, pa mališanima treba objasniti da plastične delove olovaka nikada ne stavljaju u usta.

Zašto neke olovke nemaju rupicu

Nemaju svi poklopci hemijskih olovaka ventilacioni otvor. Njihov oblik zavisi od modela i bezbednosnih standarda, a pojedini proizvođači koriste druga konstrukciona rešenja.

Rupica na telu hemijske olovke, međutim, može da ima sasvim drugačiju ulogu. Kod nekih modela služi za izjednačavanje vazdušnog pritiska, čime doprinosi pravilnom radu uloška s mastilom.

Rupica na poklopcu zato nije slučajan detalj, već jednostavno rešenje koje u određenim okolnostima može da doprinese bezbednosti.

(Kurir.rs/Žena)

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