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Petak 13. vekovima prati reputacija dana koji donosi nesreću, nevolje i neprijatna iznenađenja. Iako ne postoje naučni dokazi da je ovaj datum opasniji od bilo kog drugog, mnogi ljudi i danas izbegavaju donošenje važnih odluka upravo tog dana.

Crna mačka koja pretrči put, razbijeno ogledalo, prolazak ispod merdevina ili otvaranje kišobrana u kući samo su neka od sujeverja koja se prenose generacijama. Ipak, posebno mesto među narodnim verovanjima zauzima petak 13, datum koji kod pojedinih ljudi izaziva nelagodnost, pa čak i strah.

Dok jedni na ovakva predskazanja gledaju sa osmehom, drugi veruju da je najbolje ne rizikovati i odložiti važne obaveze za neki drugi dan.

Zašto se baš broj 13 povezuje sa nesrećom?

Strah od broja 13 ima dugu istoriju, a njegovo poreklo povezuje se sa različitim religijskim i kulturnim verovanjima.

U mnogim tradicijama broj 12 predstavlja simbol celovitosti i reda. Godina ima 12 meseci, postoji 12 horoskopskih znakova, a u hrišćanstvu se pominje 12 apostola.

Sujeverje Foto: Beta Ap

Nasuprot tome, broj 13 se u pojedinim starim verovanjima doživljavao kao narušavanje uspostavljenog poretka, zbog čega je vremenom stekao negativnu simboliku.

Jedno od najpoznatijih objašnjenja vezuje se za Tajnu večeru, na kojoj je, prema hrišćanskom predanju, bilo 13 osoba, uključujući Isusa Hrista i njegovih 12 apostola. U narodnim tumačenjima Juda Iskariotski često se povezuje sa brojem 13, što je dodatno doprinelo sujeverju.

Zbog toga se u nekim krajevima i danas veruje da nije dobro da za istim stolom sedi tačno 13 ljudi.

Hoteli i zgrade izbegavaju ovaj broj

Koliko je sujeverje rasprostranjeno pokazuje i činjenica da pojedini hoteli nemaju sobu označenu brojem 13, dok se u nekim višespratnicama nakon dvanaestog sprata u oznakama odmah pojavljuje četrnaesti.

Slična praksa može se videti i kod određenih avio-kompanija, koje u rasporedu sedišta preskaču ovaj broj.

Postoje i ljudi koji nerado biraju nekretnine sa kućnim brojem 13, verujući da bi im takva adresa mogla doneti lošu sreću.

Iako su u pitanju isključivo sujeverja, ona pokazuju koliko duboko pojedina verovanja mogu biti ukorenjena u svakodnevnom životu.

Petak 13. Foto: Profimedia

Zašto je petak dodatno pojačao strah?

Ni petak nije oduvek imao pozitivnu simboliku u svim kulturama.

U pojedinim hrišćanskim predanjima ovaj dan povezuje se sa stradanjem Isusa Hrista, što je jedan od razloga zbog kojih se u narodnim verovanjima smatrao nepovoljnim.

Kada se petak i broj 13 nađu zajedno u kalendaru, nastaje kombinacija koju sujeverni ljudi smatraju posebno nesrećnom.

Vremenom su se oko ovog datuma razvile brojne priče, a njegovoj popularnosti doprineli su književnost, filmovi i savremena pop kultura.

Neki tog dana odlažu važne odluke

Strah od petka 13. kod pojedinaca je toliko izražen da izbegavaju putovanja, poslovne sastanke, potpisivanje ugovora ili donošenje velikih životnih odluka.

Neki čak smatraju da tog dana ne treba započinjati nove poslove, seliti se ili planirati važna slavlja.

Ipak, stručnjaci ističu da nema pouzdanih dokaza da se na petak 13. događa više nesreća nego drugim danima.

Način na koji ljudi doživljavaju ovaj datum često je povezan sa psihološkim efektom očekivanja. Kada unapred verujemo da će nam se dogoditi nešto loše, veća je verovatnoća da ćemo običnim neprijatnostima pridati posebno značenje.

Da li zaista postoji razlog za brigu?

Bez obzira na brojna predanja, petak 13. je sa naučnog stanovišta sasvim običan datum.

Ipak, sujeverje je opstalo do danas, pa će neki i ovog puta pažljivije pratiti šta im se događa, izbegavati rizike ili se našaliti da je najbolje ostati kod kuće.

Verovali u lošu sreću ili ne, jedno je sigurno – petak 13. i dalje ostaje jedan od najpoznatijih datuma koji kod ljudi istovremeno izaziva strah, radoznalost i brojne rasprave.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Petak 13. ipak donosi nesreću?