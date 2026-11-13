Slušaj vest

Prema narodnim verovanjima i sujeverju, petak 13. smatra se baksuznim danom, zbog čega se savetuje izbegavanje određenih aktivnosti. Veruje se da bi neke od njih mogle da prizovu nesreću ili donesu probleme.

Tako, prema ovim verovanjima, na petak 13. ne bi trebalo:

- Spavati u drugom krevetu, jer bi vas mogao pratiti maler.
- Započinjati novi posao ili ljubavnu vezu.
- Kretati na put.
- Otvarati kišobran u zatvorenom prostoru, jer se veruje da to može izazvati svađe.
- Pozajmljivati novac.
- Otkrivati drugima svoje planove.
- Planirati venčanje.
- Davati lažna obećanja koja ne možete ispuniti, jer bi vam se mogla vratiti u lošem obliku.

profimedia0372175379.jpg
Foto: Profimedia

U suštini, petak 13. za sujeverne ljude predstavlja dan kada je najbolje izbegavati važne odluke, nove početke i rizične poteze. Verovanja da ovaj datum donosi nesreću prisutna su vekovima i raširena širom sveta, a i danas mnogi radije igraju na sigurno nego da iskušavaju sudbinu.

Ne propustiteZanimljivostiDanas je petak 13: Najbaksuzniji datum u godini, a evo i zašto
petak-13-ilustarcija.jpg
DruštvoDa li ćete dobiti čmičak ako se ogrešite o trudnicu? Teolog Đurđević otkrio da li ovo verovanje ima veze sa crkvom
cmicak.jpg
ZanimljivostiZašto se Italijani smrtno boje broja 17? Zbog njegovog značenja izbegavaju ga u širokom luku
profimedia-0398516170.jpg
ŽenaCveće za koje se veruje da priziva bolesti, svađe i razdor: Od ovih narodnih verovanja podilazi jeza
shutterstock-2197371359.jpg

12:15
ZA OVO SUJEVERJE U VEZI SA NOVOM GODINOM SIGURNO NISTE ZNALI! Crveni veš se nosi iz bizarnog razloga  Izvor: Kurir televizija