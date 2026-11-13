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Prema narodnim verovanjima i sujeverju, petak 13. smatra se baksuznim danom, zbog čega se savetuje izbegavanje određenih aktivnosti. Veruje se da bi neke od njih mogle da prizovu nesreću ili donesu probleme.

Tako, prema ovim verovanjima, na petak 13. ne bi trebalo:

- Spavati u drugom krevetu, jer bi vas mogao pratiti maler.

- Započinjati novi posao ili ljubavnu vezu.

- Kretati na put.

- Otvarati kišobran u zatvorenom prostoru, jer se veruje da to može izazvati svađe.

- Pozajmljivati novac.

- Otkrivati drugima svoje planove.

- Planirati venčanje.

- Davati lažna obećanja koja ne možete ispuniti, jer bi vam se mogla vratiti u lošem obliku.

Foto: Profimedia

U suštini, petak 13. za sujeverne ljude predstavlja dan kada je najbolje izbegavati važne odluke, nove početke i rizične poteze. Verovanja da ovaj datum donosi nesreću prisutna su vekovima i raširena širom sveta, a i danas mnogi radije igraju na sigurno nego da iskušavaju sudbinu.