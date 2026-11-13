da li ste znali

da li ste znali

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U Norveškoj postoji zanimljiv način sušenja veša koji na prvi pogled deluje potpuno besmisleno: mokru odeću iznose napolje čak i kada je temperatura ispod nule.

Kako je moguće da se zaleđena odeća zapravo suši?

Odgovor se krije u procesu koji se naziva sublimacija. Kada mokru odeću iznesemo na temperaturu ispod nule, voda u vlaknima počinje da se pretvara u led.

Ali pod određenim vremenskim uslovima taj led može direktno da prelazi u vodenu paru, bez prethodnog topljenja. Drugim rečima, vlaga može da napušta tkaninu iako je veš potpuno zaleđen. Zvuči neverovatno, ali upravo ovaj prirodni proces objašnjava kako je moguće sušiti odeću na otvorenom tokom hladnih zimskih dana.

Sušenje veša tokom zime Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Nije svaki zimski dan pogodan za ovaj trik

Ipak, nemojte odmah izneti sav opran veš na terasu čim vidite da je temperatura pala ispod nule. Da bi ova metoda funkcionisala, važni su i drugi vremenski uslovi.

Najbolji rezultati postižu se kada je vazduh suv, nema magle ni padavina, a duva makar slab vetar. Vetar pomaže tako što odnosi vlažan vazduh koji se zadržava oko odeće i omogućava nastavak sušenja.

Nasuprot tome, ako je napolju veoma vlažno i nema strujanja vazduha, veš može ostati mokar mnogo duže. Zato suv i vetrovit zimski dan ponekad može biti pogodniji za sušenje od toplijeg, ali maglovitog dana.

praktični saveti za sušenje veša Foto: Shutterstock

Kako pravilno sušiti veš na minusu?

Ako imate terasu, dvorište ili drugi prostor za sušenje na otvorenom, možete da isprobate ovaj postupak tokom suvog zimskog dana. Najpre dobro centrifugirajte veš, kako bi u tkanini ostalo što manje vode.

Zatim odeću rasporedite tako da između komada ima dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha. Najbolje je da odaberete dan bez snega, kiše i magle, uz lagani vetar.

Jednu grešku nikako ne smete da napravite

Ako se odeća smrzne i postane tvrda, nemojte je savijati niti nasilno skidati sa žice, jer tako možete oštetiti vlakna. Sačekajte da omekša ili je pažljivo unesite unutra.

Čak i ako se veš ne osuši potpuno na otvorenom, moguće je da je već izgubio deo vlage, pa sušenje možete završiti u dobro provetrenoj prostoriji.