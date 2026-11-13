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Pomaksko venčanje je tradicionalna svadbena ceremonija Pomaka, muslimanske etničke zajednice koja živi uglavnom u Bugarskoj, ali i u Grčkoj i Turskoj. Jedan od najpoznatijih i najupečatljivijih običaja vezanih za njihova venčanja sačuvan je u bugarskom selu Ribnovo, u Rodopskim planinama.

Ova svadba posebno je poznata po neobičnom izgledu mlade, koja se naziva Gelina i čije se lice ukrašava belom bojom, šljokicama i šarenim ukrasima.

Venčanje obično traje dva do tri dana, najčešće tokom zime, kada se članovi porodice koji rade u drugim delovima Bugarske i inostranstvu vraćaju u rodno mesto. Slavlje prati tradicionalna muzika, ples, gozba i okupljanje čitavog sela. Posebno je zanimljivo što se miraz mlade izlaže ispred porodične kuće kako bi ga svi mogli videti.

Pomaksko venčanje u Bugarskoj Foto: zisisfyllaridis/tiktok

Zašto se mladi lice prekriva belom bojom?

Drugog dana venčanja, starije žene pripremaju mladu. Lice joj prekrivaju debelim slojem bele kreme, a zatim ukrašavaju šljokicama i svetlucavim detaljima, često u obliku cvetnih motiva. Ovaj običaj naziva se „gelina“.

Mlada nosi tradicionalnu nošnju, ukrašenu maramama, cvećem i sjajnim nitima. Oči drži zatvorene, a lice joj se prekriva velom. Ovaj ritual simbolizuje prelazak iz devojačkog u bračni život, a prema pojedinim verovanjima, ukrašavanje lica štiti je i od uroka.



Trenutak kada napušta roditeljski dom

Nakon obreda, mladu izvode pred okupljene goste i vode je kroz selo do kuće budućeg supruga. Oči joj ostaju zatvorene tokom tog putovanja, a tek nakon dolaska u novi dom i posebnog rituala može da ih otvori.

Zato ovo nije samo neobičan svadbeni običaj, već simboličan oproštaj od porodice i početak potpuno novog životnog poglavlja.

Pomaksko venčanje u Bugarskoj Foto: zisisfyllaridis/tiktok

Ovaj običaj se i danas neguje u Ribnovu, gde meštani nastoje da sačuvaju tradiciju koja je postala jedan od najprepoznatljivijih simbola njihove zajednice.