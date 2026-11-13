Venčanje u Bugarskoj o kojem svi govore: Svadba se organizuje uvek u zimu, mladi je lice ukrašeno belom bojom, a evo šta rade sa mirazom!
Pomaksko venčanje je tradicionalna svadbena ceremonija Pomaka, muslimanske etničke zajednice koja živi uglavnom u Bugarskoj, ali i u Grčkoj i Turskoj. Jedan od najpoznatijih i najupečatljivijih običaja vezanih za njihova venčanja sačuvan je u bugarskom selu Ribnovo, u Rodopskim planinama.
Ova svadba posebno je poznata po neobičnom izgledu mlade, koja se naziva Gelina i čije se lice ukrašava belom bojom, šljokicama i šarenim ukrasima.
Venčanje obično traje dva do tri dana, najčešće tokom zime, kada se članovi porodice koji rade u drugim delovima Bugarske i inostranstvu vraćaju u rodno mesto. Slavlje prati tradicionalna muzika, ples, gozba i okupljanje čitavog sela. Posebno je zanimljivo što se miraz mlade izlaže ispred porodične kuće kako bi ga svi mogli videti.
Zašto se mladi lice prekriva belom bojom?
Drugog dana venčanja, starije žene pripremaju mladu. Lice joj prekrivaju debelim slojem bele kreme, a zatim ukrašavaju šljokicama i svetlucavim detaljima, često u obliku cvetnih motiva. Ovaj običaj naziva se „gelina“.
Mlada nosi tradicionalnu nošnju, ukrašenu maramama, cvećem i sjajnim nitima. Oči drži zatvorene, a lice joj se prekriva velom. Ovaj ritual simbolizuje prelazak iz devojačkog u bračni život, a prema pojedinim verovanjima, ukrašavanje lica štiti je i od uroka.
Trenutak kada napušta roditeljski dom
Nakon obreda, mladu izvode pred okupljene goste i vode je kroz selo do kuće budućeg supruga. Oči joj ostaju zatvorene tokom tog putovanja, a tek nakon dolaska u novi dom i posebnog rituala može da ih otvori.
Zato ovo nije samo neobičan svadbeni običaj, već simboličan oproštaj od porodice i početak potpuno novog životnog poglavlja.
Ovaj običaj se i danas neguje u Ribnovu, gde meštani nastoje da sačuvaju tradiciju koja je postala jedan od najprepoznatljivijih simbola njihove zajednice.