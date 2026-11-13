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Želela je da uživa u mirnoj noći u udobnoj kolibi usred kanadske šume. Umesto toga, putnica Ketrin Anderson fotografisala je kamin i na slici otkrila nešto što tamo definitivno nije smelo da bude. Zeleno svetleća figura podsećala je na muškarca sa dve ruke. Kada je Ketrin uključila video-snimanje, svetlost je čak počela da se pomera.

koliba u Vankuveru Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Neobična figura pojavila se na fotografiji

Turistkinja iz Vankuvera u Kanadi stigla je u kolibu u novembru 2023. godine. Kako tvrdi, već je imala iskustva sa paranormalnim pojavama, ali je ovo bilo nešto sasvim drugačije.

„Već sam se susrela sa duhovima raznih oblika i veličina, ali ovaj je bio drugačiji. Obično me ne plaše, ali ovaj je izgledao zaista zastrašujuće“, ispričala je Ketrin.

Na prvi pogled fotografija je prikazivala samo neobičan zeleni sjaj. Međutim, kada je uvećala snimak, počele su da se naziru crte lica i dve ruke.

koliba u Vankuveru Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Uključila kameru, a svetleća figura počela da se pomera

Želela je da proveri da li joj se samo učinilo, pa je telefon prebacila u režim video-snimanja. Tada je, prema njenim rečima, usledilo još čudnije otkriće.

Zeleni sjaj počeo je da se pomera gore-dole, a na kraju je krenuo pravo ka njenom kaputu.

„Rekla sam mu da ćemo biti dobro ako svako ostane na svojoj strani kolibe“, prisetila se Ketrin.

Kada figura nije pokušala da joj se približi, stekla je utisak da nije u opasnosti.

„Imam neko šesto čulo za to da li duh ima loše namere i kod ovog sam osetila da ne želi da mi naudi“, objasnila je.

koliba u Vankuveru Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Veruje da je kamin bio ulaz u svet duhova

Prema njenom mišljenju, neobična pojava mogla bi da potiče upravo iz kamina.

„Kažu da kamini mogu biti vrata u svet duhova“, ispričala je.

Primетila je i još jedan detalj koji joj je bio posebno neobičan. Kada bi spustila telefon, figura bi nestala, a čim bi ga ponovo podigla, svetleći oblik bi se vratio.

koliba u Vankuveru Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Kaput dimila žalfijom da ne bi donela duha kući

Po povratku kući, Ketrin je odlučila da preduzme dodatne mere opreza. Za svaki slučaj, svoj kaput je dimila žalfijom, kako ne bi sa sobom donela neželjenog posetioca iz kolibe.

„Zanima me da li sada dolazi da pozdravi i druge goste“, zapitala se.

koliba u Vankuveru Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Na kraju se našalila na račun svog neobičnog odmora:

„Potpuno sam zaboravila na svoju sobu sa pogledom. Imala sam sobu sa duhom!