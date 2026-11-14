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Poslednjih nedelja domaćim TikTokom i društvenim mrežama kruži nesvakidašnji kulinarski trend koji je kod mnogih izazvao čuđenje, pa čak i nevericu - snimci na kojima Rusi koji žive u Srbiji sipaju tečni jogurt u šerpu i kuvaju ga na šporetu.

Dok su se brojni korisnici u komentarima pitali o kakvom se eksperimentu radi i zašto bi iko termički obrađivao jogurt, u jednom od viralnih videa devojka iz Rusije konačno je otkrila pozadinu ove prakse.

Tajna je u domaćem "tvorogu"

Kako objašnjava autorka snimka, cilj ovog postupka nije nikakav neobičan napitak, već dobijanje savršenog, neslanog zrnastog sira, u svetu poznatog kao "cottage cheese", a u ruskoj kuhinji nezaobilaznog tvoroga.

U Rusiji je ovaj tip mladog, blagog i zrnastog sira osnovna namirnica za doručak. Međutim, pošto je u srpskim prodavnicama teško pronaći verziju koja po teksturi i blagom ukusu potpuno odgovara onome na šta su navikli, dosetili su se jednostavnog trika sa domaćim jogurtom.

Kako funkcioniše postupak?

Zagrevanjem jogurta na laganoj vatri dolazi do odvajanja surutke od mlečnih proteina. Nakon što se smesa zagreje (bez ključanja) i procedi kroz gazu ili cediljku, ostaje čist, mekan i kremast zrnasti sir bez dodate soli.

Ovako pripremljen sir idealan je za slatke kombinacije, pa ga najčešće jedu:

za doručak uz sveže voće, med ili orašaste plodove,

kao fil za palačinke,

kao glavni sastojak za čuvene ruske sirnike (slatke mini-palačinke od sira).

Ono što je na prvi pogled delovalo kao bizaran internet izazov, zapravo je samo praktičan način da se u kuhinji, uz pomoć jednog sastojka iz lokalne prodavnice, rekreira autentičan ukus doma.

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