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Pleme Tidung neguje neobičan običaj prema kojem mladenci nakon venčanja moraju da se uzdržavaju ne samo od intimnih odnosa već i od korišćenja toaleta. Ovaj ritual, star stotinama godina, podrazumeva da supružnici tokom tri dana i tri noći neposredno nakon svadbene ceremonije ne smeju da obavljaju fiziološke potrebe niti da se kupaju.

Tidung pleme Foto: Okezone/youtube

Neobičan svadbeni običaj koji traje tri dana i tri noći

Iako ceremonija venčanja pripadnika naroda Tidung na prvi pogled podseća na uobičajene svadbene obrede, ona krije jedinstvenu tradiciju. Nakon svečanosti ispunjene raskoši i veseljem, mladenci se povlače u svoju sobu, gde započinje trodnevni ritual.

Tokom prva tri dana braka od njih se očekuje da sve vreme provode zajedno, ali uz strogu zabranu korišćenja toaleta, obavljanja nužde i kupanja.

Kako bi se osiguralo da supružnici poštuju ovo drevno pravilo, određuju se nadzornici, najčešće članovi porodice. Njihov zadatak je da kontrolišu pridržavanje običaja, ali i da mladencima obezbede veoma ograničene količine hrane i tečnosti, kao i moralnu podršku tokom ovog neobičnog iskušenja.

Veruju da bi kršenje pravila moglo da donese veliku nesreću

Pripadnici plemena Tidung ovaj ritual praktikuju u uverenju da mladencima donosi sreću, plodnost, blagostanje, dugovečnost i skladan brak.

Veruju i da čak i najmanja greška ili kršenje pravila mogu imati ozbiljne posledice. Prema njihovom verovanju, nepoštovanje običaja moglo bi da dovede do prerane smrti jednog ili oba supružnika, ali i da im donese nesreću i brojne nevolje tokom zajedničkog života.

Mnogi se pitaju kako mladenci uspevaju da izdrže ovakav izazov, ali pripadnici naroda Tidung ovaj običaj prenose s generacije na generaciju, čuvajući tradiciju koja i danas izaziva čuđenje i interesovanje.

Tidung Foto: antoni halim / Alamy / Profimedia

Gde je nastanjeno pleme Tidung

Pleme Tidung nastanjeno je pre svega na ostrvu Borneo, u jugoistočnoj Aziji, koje dele tri države: Indonezija, Malezija i Brunej. Prema etnografskim istraživanjima, zajednica Tidung broji desetine hiljada pripadnika. Zanimljivo je da Tidung imaju sopstveni jezik, kulturnu tradiciju i bogato istorijsko nasleđe. Danas je veliki deo zajednice islamske veroispovesti.