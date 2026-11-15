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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Sunce i Merkur u vašem 8. polju zaduženom za prihode i rashode podstaći će vas na razmišljanje o krupnim ulaganjima, na primer kupoprodaji stana ili pokretanju novog posla. Ipak, u takvim akcijama budite oprezni.

Ljubav: Zauzetima su moguće svađe i međusobna optuživanja. Nađite kompromis, ne stvarajte zid oko sebe. Iskren razgovor s partnerom raspršiće vaše sumnje. Slobodni, mogli biste da uđete u strastven odnos, prožet velikom fizičkom privlačnošću.

Zdravlje: Koncentracija će vam se od ove nedelje bitno popraviti, a i energije ćete imati dovoljno. Međutim, mogla bi da vas muči izraženija nesanica ili će vas nečiji problemi i loša životna situacija previše uznemiriti.

Najbolji dan: 21. novembar

Najlošiji dan: 18. novembar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: U izazovnom ste periodu, pa se malo bolje koncentrišite. Moguće su zakulisne igrice u radnoj sredini i razočaranje u neke ljude s kojima poslujete. Ipak, svojom upornošću postizaćete ciljeve.

Ljubav: Klonite se dominacije i svojeglavosti jer se to simpatiji neće svideti. Moguće su razne neprijatnosti, i to baš u prilikama kada biste se hteli da pokažete u najboljem izdanju. Držite se zlatne sredine i ne idite u emotivnu krajnost.

Zdravlje: U odnosu na prošlu nedelju u ovoj ćete biti bolje raspoloženi. Počećete više da izlazite, da se bavite hobijima i svime što vam može biti duševna hrana. Međutim, zbog vladavine Škorpije pazite se viroze ili gripa.

Najbolji dan: 15. novembar

Najlošiji dan: 17. novembar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Uočite na veme promene koje će se događati u vašoj radnoj sredini. Možda ćete morati više da se dokazujete kako biste potvrdili svoju stručnost i profesionalnost. To će biti idealna prilika da iskažete svoje znanje.

Ljubav: Planete će povećati bliskost između vas i partnera pa kad voljeni poželi da bude intimniji s vama, nemojte se izgovarati umorom. Samcima bi nedelja mogla da bude uvertira za predivnu romansu, zato je šteta ovako naklonjene dane provoditi u kući.

Zdravlje: Zdravstvene tegobe bi ove nedelje mogle čak i da se pojačaju, pa ne odlažite odlazak lekaru. Preventivno poradite na podizanju imuniteta i pazite na ishranu. Jedite više voća i povrća.

Najbolji dan: 16. novembar

Najlošiji dan: 19. novembar

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete spretni u inženjerskim, građevinskim i sportskim poduhvatima. Ogromna radna energija teraće vas na rad i isticanje. Zahvaljujući ličnoj harizmi i privlačnosti, krčićete put prema uspehu.

Ljubav: Oslonite se na svoje rasuđivanje u trenucima kada vas snađu porodični problemi - vaša logička procena u mnogim stvarima će se prikazati ispravnom. Samci bi mogli da se zagledaju u poslovno uspešnu osobu i traže načina za susret.

Zdravlje: Vaš optimizam i energičnost biće na visokom nivou. Plenite pažnju svojim veselim nastupom, a mnogi od vas počeće više da se bave sportom. Nedelja je odlična za sve tretmane ulepšavanja.

Najbolji dan: 18. novembar

Najlošiji dan: 21. novembar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Burne promene, reorganizacija i emotivniji odnos s kolegama mogli bi da vas izmore. Nemojte preuzimati previše odgovornosti. Povucite se dok poslovna situacija ne bude zrela za vaše delovanje.

Ljubav: Verujte u svoju privlačnost, vaša strastvenost biće neodoljiv magnet za suprotni pol. Mogli biste da osetite jaku privlačnost prema osobi koja će se isticati širinom duha. Sve su šanse da simpatije budu obostrane. U brakovima je sve više sklada.

Zdravlje: Pripazite na svoje zdravlje. Nepovoljan Merkurov uticaj može pogodovati padu imuniteta i nekoj izraženijoj prehladi ili virozi. Uvrstite u ishranu što više voća, a pijte i dovoljno tečnosti.

Najbolji dan: 21. novembar

Najlošiji dan: 17. novembar

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Kratko putovanje ili susret s poslovnim partnerom daće vam nove informacije, znanja ili kontakte za budućnost. U odličnom ste poslovnom periodu pa vas uspesi neće zaobići.

Ljubav: Malo drskosti nije naodmet, a kako ste zaštićeni planetama, možete to da priuštite. Priđite osobi koja vam se sviđa, neodoljivi ste! Onima u braku savetujemo da probude uspavanu ljubavnu strast, koja će im pomoći da obnove poverenje s partnerom.

Zdravlje: Osećaćete da imate višak energije koju bi bilo dobro kanalisati kroz sportske aktivnosti. Nastojte ni u čemu da ne preterujete, naročito u hrani ili previše intenzivnom noćnom životu. Vašem telu treba odmora.

Najbolji dan: 15. novembar

Najlošiji dan: 20. novembar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Budite odlučniji u dolasku do svojih ciljeva, unesite reda u svoj radni dan. Mnogi od vas popraviće svoje prihode i početi bolje da zarađuju. Poslovni ljudi ovog znaka biće puni inicijative i zdravih ideja.

Ljubav: Dobro raspoloženje, spremnost na smeh i zabavu zasigurno će doprineti kvaliteti i raznovrsnosti vašeg ljubavnog života. Moglo bi da vam se dogodi da se jako zaljubite i zaboravite sve ono što je bilo dosad i krenete jednim sasvim drugim putem.

Zdravlje: Malo ste iscrpljeni, ali niste izloženi ozbiljnijim tegobama. Dobro će vam doći večernje šetnje kako biste se opustili i smirili. Uveče nemojte predugo gledati TV program – raniji počinak više će vam koristiti.

Najbolji dan: 16. novembar

Najlošiji dan: 21. novembar

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bliska okolina pružiće vam smernice za delovanje, sada još samo treba da svojim naporom dovršite stvari. Bićete odlični u komunikacijama i putovanjima, a isto važi i za poslovne susrete, pisanje ili učenje.

Ljubav: Mogli biste da se upustite u avanturu ili uđete u tajnu vezu. Samcima je moguć susret s osobom iz prošlosti - preispitajte snagu svojih osećanja! Ako ste u braku, često ćete sumnjati u svog partnera, ali nikakav konkretan razlog za to neće postojati.

Zdravlje: I dalje ste u osetljivom periodu zbog Marsa koji nepovoljno aspektuje vaš znak. Izloženi ste stresu i nerviranju, a najviše će vas boleti činjenica što ćete se razočarati u neke ljude. Pazite se upala i povreda.

Najbolji dan: 18. novembar

Najlošiji dan: 17. novembar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pritajite svoje akcije, a ono što morate da obavite, učinite korektno i pošteno. Izražena je mogućnost tračeva i intriga u radnoj sredini, pa pazite kome se poveravate i kome verujete.

Ljubav: Ako ste nezadovoljni ljubavnim životom, očekuju vas promjne. Prekinućete lošu vezu i krenuti dalje. Ako ste u vezi u kojoj postoji razlika u godinama, moraćete da se prilagođavate partnerovim navikama i životnom stilu koji je drugačiji od vašeg.

Zdravlje: Slobodne trenutke nastojte da posvetite sebi. Osećate se slobodnim i energičnim i to se na vama vidi. Idealno je vreme da se upišete na neki od fitnes treninga i rešite se viška kilograma.

Najbolji dan: 16. novembar

Najlošiji dan: 20. novembar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete izvrsni u poslovnim pregovornima i u svim situacijama u kojima se traže veština i uverljivost. Slobodno otiđite na poslovni put ili razrešite probleme koji vas koče u poslovnom razvoju.

Ljubav: Manjak poverenja i neusklađena interesovanja kulminirate ovih dana. Oni u problematičnim vezama shvatiće to kao znak za odlazak, dok će vezani bračnim sponama morati da porade na sputavanju potrebe za dominacijom i pribeći popuštanju.

Zdravlje: Bićete puni energije, zbog čega ćete stalno biti u pokretu. Iskoristićete dane za šetnju, rolanje ili vožnju biciklom, ako to vreme dozvoli. Nećete imati većih zdravstvenih tegoba, a i psihički ćete se osećati odlično.

Najbolji dan: 15. novembar

Najlošiji dan: 21. novembar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Izvestan je nesklad u saradnji sa šefovima, vaš bunt i opiranje promenama i novim okolnostima. Mogli biste da dobijete novog šefa koji vam neće ulivati poverenje. Za početak, pokušajte da se prilagodite.

Ljubav: Snažno će vas privlačiti obrazovane osobe. Zanimljiv, inteligentan sagovornik, osoba s kojom imate o čemu da pričate i koja ima čemu da vas pouči, mogla bi da osvoji vaše srce. Dugim i pomalo istrošenim vezama dobro će doći privremena razdvojenost.

Zdravlje: Izvor vaših briga i nezadovoljstva biće poslovna situacija, ali neka rešenja na tom planu ipak će vam doneti osećaj olakšanja. Osećaćete jaku iscrpljenost i umor, a neke će mučiti tegobe s kičmom.

Najbolji dan: 17. novembar

Najlošiji dan: 15. novembar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Učenje stranih jezika, polaganje ispita i putovanje, relacije su koje vam donose uspeh. Kontakti s inostranstvom i stranim saradnicima izvrsno su vam aspektirani. Otvorite se novim iskustvima.

Ljubav: Zauzeti, udahnite u svoju intimnu dozu nečeg novog, svoju maštu i kreativan duh usmerite na buđenje strasti. Samci, čekaju vas vesela uzbuđenja i pozitivni preokreti, možda poznanstvo s osobom koja živi dalje od vas, u drugom gradu ili stranoj zemlji.

Zdravlje: Raspoloženje će vam se popraviti pa ćete često biti veseli. Privlačiće vas alternativne metode lečenja, pa biste mogli da koristite čajeve ili da se bavite meditacijom. Međutim, pazite se povreda i razvoja upalnih procesa.

Najbolji dan: 18. novembar

Najlošiji dan: 16. novembar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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