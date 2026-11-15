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Najnovija Superpotera počela je demonstracijom muzičkog talenta najmlađeg među tragačima. Govoreći o svojoj sposobnosti sviranja mnogih instrumenata, Aleksa je spomenuo svoju želju da nauči da svira saksofon. Kako bi se pripremio za taj poduhvat, nabavio je aerofon na kom vežba tehnike disanja i rasporeda prstiju na instrumentu. Da priča ne bi bila "prazna“ Aleksa je ovu spravu doneo u studio i rešio da svakom od svojih kolega tragača, ali i Jovanu Memedoviću, odsvirao po jednu melodiju koja ga asocira na tu osobu. Nakon ovog muzičkog intermeca, došlo je vreme za ono u čemu su ipak najsigurniji, kviz.

Prva im se suprotstavila Vera Nikolić iz Pančeva, publici već poznata iz Potere. Vera u penziji najviše uživa sa svojih šestoro unučadi, od kojih je troje ovoga puta navijalo iz publike, zajedno sa njenom ćerkom. Ovog puta, takmičarka je izabrala sumu od 750.000 dinara protiv četvoro tragača, ali uprkos neverovatno slatkoj podršci "sa tribina“, nije uspela da stigne do pobede. Iako nije prošla slavno, Vera je iskoristila priliku da pozove sve penzionere da i oni okušaju sreću u kvizu, a takođe i sve kolege kvizaše koji uspeju da osvoje nešto novca, deo te svote doniraju onima kojima je preko potrebno.

Dušan Simonović iz Surdulice je osovjio 450.000 dinara u Superpoteri Foto: Adrenalin produkcija

Sledeći je bio Dušan Simonović iz Surdulice, još jedan povratnik iz Potere, mada je, kako kaže, od tada promenio lični opis. Podsetili su se Memedović i takmičar nakratko njegovog "romantičnog“ duela sa Milicom u kvizu Potera, pa u istom maniru nastavili i kroz ovo pojavljivanje u kvizu.. U Superpoteri Dušan je zaigrao za 450.000 dinaraprotiv četvoro Tragača i pobedio sa neverovatnih 27 sekundi prednosti. Ovaj poraz tragače je ostavio u neverici, pa su se čak i zapitali da li je to možda bio i njihov najubedljiviji gubitak. Za kraj spektakularnog nastupa Dušan je ispunio Milici muzičku želju, pevušeći stihove jedne od njenih omiljenih pesama.

Sreću je pred tragačima okušao i Kraljevčanin Ognjen Kaličanin, student informacionih tehnologija na Fakultetu organizacionih nauka. Sa dva metra visine i ljubavlju prema košarci i tenisu, takmičarski duh mu svakako nije nedostajao. U tom stilu, izabrao je borbu za 960.000 dinara protiv četvoro tragača, ali su ga ipak od pobede na kraju delile svega dve sekunde.

Bogdan Mašojević je osvojenih 300.000 dinara u Superpoteri donirao za lečenje devojčice Janje iz Kragujevca Foto: Adrenalin produkcija

Za kraj, pred tragače je ponovo stao Bogdan Mašojević iz Jagodine, student Prirodno matematičkog fakulteta koji već ima iskustva i u Poteri i u Superpoteri, te je došao na revanš partiju. Ovoga puta taktički je razmišljao i opredelio se za sumu od 300.000 dinara protiv troje tragača, te na kraju trijumfovao sa dve sekunde prednosti u odnosu na njih. Ipak, najveći aplauz dobio je kada je otkrio da osvojenu sumu planira da nameni za lečenje devojčice Janje iz Kragujevca.

Pomozimo Janji da pobedi bolest

Janja Stojanović iz Kragujevca jedino je dete u Evropi sa ovakvom promenom u genu koja je uglavnom smrtonosna. Pored Jubertovog sindroma, Janja ima i polidaktiliju (šestoprstost) i ptozu desnog kapka, koju je operisala sa samo tri meseca.

Inače, Janja je rođena u 40. nedelji. Kada je došla na ovaj svet, nije disala dva minuta zbog čega je intubirana i prebačena na odeljenje neonatologije, gde je u inkubatoru provela svojih prvih mesec dana. Narednih godinu i po dana lečena je od hipotonije, brojnim fizikalnim terapijama. Nakon urađene magnetne rezonance glave u septembru 2019. uspostavljena je dijagnoza.

Apel za pomoć Janji Stojanović Foto: Printscreen Fondacija Novi život

- Naša hrabra devojčica Janja Stojanović vodi najtežu bitku, borbu za život. Zahvaljujući dobroti mnogih ljudi, primila je prvu dozu leka koja joj je spasila život. Ali borba još nije gotova - navodi Janjina majka Tamara Stojanović.

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Svrha: Za Janjin Novi Život

*humanitarni fond "Novi život"

Video: Kviz Mozaik