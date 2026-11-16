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Bili su obični tinejdžeri, a uspeli su ono što se činilo gotovo nemogućim – provaljivali su u luksuzne vile najvećih holivudskih zvezda i odnosili nakit, dizajnersku odeću i druge dragocenosti vredne milione dolara.

Zamislite da se vratite kući i otkrijete da vam je neko provalio u vilu, isprobao dizajnersku odeću, preturao po nakitu i odneo skupocene torbice. Upravo se to dešavalo nekim od najvećih holivudskih zvezda, a iza svega nije stajala iskusna kriminalna organizacija nego grupa tinejdžera opsednutih slavom, luksuzom i životom poznatih.

Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Njihova neverovatna priča poznata je pod nazivom Bling Ring, a priča je približena publici dokumentarnom serijom ''The Real Bling Ring: Hollywood Heist''.

Reč je o stvarnim događajima koji su između 2008. i 2009. godine potresli Holivud. Grupa mladih provaljivala je u domove slavnih, a među njihovim metama našli su se Paris Hilton, Orlando Blum, Lindzi Lohan, Odrina Patridž i druge poznate osobe.

U centru priče nalazili su se tinejdžeri iz okoline Los Anđelesa, među kojima su bili Nik Prugo i Rejčel Li. Odrastali su u svetu u kom su rijaliti emisije, tabloidi i internet objave svakodnevno prikazivali raskošan život holivudskih zvezda.

Paris Hilton na promociji svog dokumentarca Foto: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dizajnerske torbice, skupi automobili, nakit i odeća poznatih modnih kuća za njih nisu bili samo predmeti kojima su se divili. Želeli su da ih poseduju i barem nakratko žive poput svojih idola. Umesto da se zadovolje posmatranjem života slavnih, odlučili su da uđu u njihove domove.

Jedan od najneverovatnijih delova cele priče jeste način na koji su dolazili do informacija o svojim metama.

Paris Hilton Foto: Roger / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U vreme kada su društvene mreže postajale sve popularnije, a paparaci pratili gotovo svaki korak slavnih, informacije o njihovim putovanjima i javnim nastupima bile su lako dostupne.

Članovi grupe pratili su takve objave kako bi saznali kada vlasnici nisu kod kuće. Posebno ih je zanimala Paris Hilton, jedna od najvećih zvezda tadašnje rijaliti scene.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Njen dom bio je među njihovim prvim metama, a prema iskazima učesnika, provalnici su se iznenadili koliko je lako bilo ući u neke od luksuznih kuća. U pojedinim slučajevima vrata su bila otključana ili su bezbednosne mere bile znatno slabije nego što bi se očekivalo od domova slavnih osoba. Iz kuća su odnosili novac, nakit, odeću, satove i druge vredne predmete.

Paris Hilton zauzimala je posebno mesto u njihovoj priči. Njena garderoba, ispunjena dizajnerskim komadima, torbicama i nakitom, za mlade provalnike predstavljala je svet luksuza kom su očajnički želeli da pripadaju.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

U njen dom su ulazili više puta, a pojedini članovi grupe kasnije su tvrdili da su se tamo osećali gotovo kao u svojoj kući. Nisu ih zanimale samo stvari koje mogu da prodaju. Deo ukradenih predmeta želeli su da nose, pokazuju prijateljima i koriste kao statusne simbole.

Upravo je ta opsednutost slavom bila jedna od najupečatljivijih karakteristika slučaja.

Provalili su i u dom glumca Orlanda Bluma, iz kog su nestali vredni predmeti, uključujući nakit i satove. Među žrtvama bila je i glumica Lindzi Lohan, čija je kuća takođe postala meta provalnika.

Lindzi Lohan Foto: Dave Starbuck / imago stock&people / Profimedia

Rijaliti zvezda Odrina Patridž čak je objavila snimke sigurnosnih kamera na kojima se vide osobe koje ulaze u njen dom.

Upravo su snimci nadzornih kamera i tragovi koje su provalnici ostavljali pomogli istražiteljima da povežu pojedine slučajeve.

Prema procenama koje su se pojavljivale u medijima, grupa je tokom svojih pohoda ukrala novac i predmete ukupne vrednosti od približno tri miliona dolara.

Posebnu pažnju javnosti privukla je Aleksis Najers, koja je bila povezana s jednom od provala.

U vreme kada je slučaj dospeo na naslovnice, Aleksis je učestvovala u snimanju rijaliti emisije ''Pretty Wild'', koja je pratila njen život i život njene porodice. Kamere su tako zabeležile i period u kom se suočavala s ozbiljnim krivičnim optužbama.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Njen slučaj dodatno je zainteresovao javnost jer se činilo da se granica između stvarnog života, televizijske zabave i želje za slavom gotovo potpuno izbrisala.

Aleksis je priznala krivicu u postupku povezanom s provalom u dom Orlanda Bluma, te je osuđena na zatvorsku kaznu, od koje je odslužila deo.

Nakon niza provala policija je počela da povezuje tragove, snimke nadzornih kamera i informacije dobijene tokom istrage.

Hapšenja su usledila 2009. godine, a članovi grupe suočili su se s različitim optužbama i kaznama.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Nik Prugo priznao je učešće u više provala, dok je Rejčel Li, koju su često opisivali kao jednu od ključnih osoba u grupi, takođe završila u zatvoru.

Nisu svi učesnici imali jednaku ulogu niti su svi dobili iste kazne, ali je slučaj postao jedan od najpoznatijih holivudskih kriminalnih skandala tog perioda.

Slučaj je privukao toliku pažnju da je 2013. godine rediteljka Sofija Kopola snimila film ''The Bling Ring'', inspirisan stvarnim događajima. Jednu od glavnih uloga odigrala je Ema Votson, poznata po ulozi Hermione Grejndžer u filmskom serijalu o Hariju Poteru.

Ema Votson Foto: Stephen Crawshaw / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Za razliku od igranog filma, dokumentarac donosi razgovore sa stvarnim učesnicima, među kojima su Nik Prugo i Aleksis Najers, kao i pogled na posledice njihovih postupaka.

Nakon izlaska iz zatvora pojedini članovi grupe pokušali su da započnu novi život, daleko od kriminala i nekadašnje opsednutosti slavom.

Aleksis Najers, danas poznata i kao Aleksis Hejnes, javno je govorila o problemima sa zavisnošću, oporavku i promenama kroz koje je prošla.

Foto: Fabio Frustaci / Zuma Press / Profimedia

Nik Prugo takođe se ponovo našao pred kamerama upravo zahvaljujući Netflixovom dokumentarcu, u kom govori o događajima iz mladosti.

Rejčel Li godinama se držala dalje od medija, a 2023. godine je učestvovala u dokumentarcu ''The Ringleader: The Case of the Bling Ring'', u kom je iznela svoju stranu priče.

Ono što slučaj Bling Ring čini posebno zanimljivim nije samo vrednost ukradenih predmeta, nego i činjenica da su provalnici bili gotovo jednako opsednuti slavom kao i stvarima koje su krali.

Želeli su da nose odeću holivudskih zvezda, da poseduju njihove torbice i žive život koji su svakodnevno gledali na televiziji i internetu.

Njihovi postupci pokazali su koliko daleko može da ode želja za luksuzom i društvenim statusom, ali i koliko javno dostupne informacije mogu da ugroze privatnost poznatih osoba.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Dokumentarac o seriji "Porodica"