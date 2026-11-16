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Dnevni horoskop za 16. novembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta zvezde predviđaju za prvi dan u nedelji.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je dan pun energije, ali i situacija koje će zahtevati strpljenje. Na poslu ćete dobiti priliku da pokažete koliko vredite, ali nemojte donositi odluke na brzinu. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji može promeniti vaš pogled na jednu osobu. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju nekoga ko će ih odmah zaintrigirati. Obratite pažnju na umor i ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Nedelja vam donosi priliku da se posvetite sebi i ljudima koji vam znače. Moguće je da ćete dobiti vest koja će vas obradovati, naročito kada je reč o novcu ili porodičnim planovima. Zauzeti Bikovi trebalo bi da izbegavaju rasprave zbog sitnica, dok slobodne očekuje zanimljivo poznanstvo. Dan je povoljan za opuštanje, šetnju i planiranje naredne sedmice.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša komunikativnost danas dolazi do izražaja. Neko bi mogao da vam se obrati sa predlogom koji će vam otvoriti nove mogućnosti. Ipak, nemojte obećavati više nego što možete da ispunite. Na ljubavnom planu očekuju vas iznenađenja, a jedna poruka mogla bi da vam popravi raspoloženje. Slobodni Blizanci mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti. Pokušajte da pronađete vreme za odmor.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Emocije će danas biti naglašene, pa ćete možda želeti da se povučete i razmislite o nekim događajima iz prethodnog perioda. Nemojte dozvoliti da vas stare brige spreče da uživate u sadašnjosti. Partner će očekivati više pažnje i razumevanja, dok slobodne Rakove može iznenaditi nečije priznanje simpatija. Finansije zahtevaju oprez, posebno kada je reč o neplaniranim troškovima.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je dan u kojem ćete želeti da budete u centru pažnje, ali zvezde savetuju da saslušate i druge. U porodičnom okruženju moguće je rešavanje nesporazuma koji vas već neko vreme opterećuje. Na ljubavnom planu očekuje vas prijatno iznenađenje, a slobodni Lavovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja im se dopada. Ne trošite energiju na ljude koji ne prepoznaju vaš trud.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nedelja je idealna za sređivanje misli, planova i obaveza koje ste odlagali. Mogli biste da dobijete korisnu informaciju u vezi sa poslom ili finansijama. U ljubavi je važno da ne analizirate svaku partnerovu reč i postupak. Ponekad je potrebno prepustiti se trenutku. Slobodne Device mogle bi da započnu zanimljivu komunikaciju sa osobom koju poznaju preko prijatelja. Zdravlje je stabilno, ali vam je potreban kvalitetan san.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je dan koji donosi mogućnost za emotivno razjašnjenje. Ako vas nešto muči, sada je pravi trenutak da otvoreno razgovarate sa partnerom. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju osobu koja će ih osvojiti šarmom i pažnjom. Na poslovnom planu nemojte dozvoliti da tuđe mišljenje poljulja vaše samopouzdanje. Finansijski budite umereni i izbegavajte kupovine iz hira.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša intuicija danas će biti posebno izražena. Imaćete osećaj da naslućujete šta drugi misle, ali nemojte donositi zaključke bez konkretnih dokaza. U ljubavi vas očekuje intenzivan dan, a partner bi mogao da vam priredi lepo iznenađenje. Slobodne Škorpije privlačiće pažnju gde god da se pojave. Moguće je i poznanstvo koje će se razvijati brže nego što očekujete. Pronađite način da se oslobodite nagomilanog stresa.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuje vas dan ispunjen optimizmom i željom za promenama. Razmišljaćete o novim planovima, putovanjima ili poslovnim mogućnostima. Nemojte odustajati od ideje koja vam je već neko vreme na umu. U ljubavi je važno da budete iskreni i da ne šaljete pomešane signale. Slobodni Strelčevi mogli bi da dožive zanimljiv susret na mestu na kojem ga najmanje očekuju. Prijaće vam boravak na otvorenom.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ćete želeti da imate kontrolu nad svim situacijama, ali ne mora baš sve da ide prema vašem planu. Pokušajte da budete fleksibilniji i da ne preuzimate na sebe tuđe obaveze. Na ljubavnom planu partner će želeti više nežnosti i zajedničkog vremena. Slobodni Jarčevi mogli bi da shvate da prema jednoj osobi osećaju mnogo više nego što su spremni da priznaju. Finansijska situacija zahteva promišljene odluke.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša kreativnost i originalnost danas dolaze do izražaja. Moguće je da ćete dobiti ideju koja bi u narednom periodu mogla da vam donese korist. Ne odbacujte savete ljudi koji imaju više iskustva. U ljubavi vas očekuje prijatna atmosfera, a zauzete Vodolije mogle bi da naprave plan za zajedničko putovanje ili izlazak. Slobodni pripadnici znaka mogli bi da započnu komunikaciju sa osobom koja deli njihova interesovanja. Čuvajte energiju i izbegavajte nepotrebne rasprave.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Intuicija će vam pomoći da prepoznate šta je zaista važno, a šta samo nepotrebno opterećuje vaše misli. Dan je povoljan za razgovore sa bliskim ljudima, ali i za donošenje odluka koje ste dugo odlagali. U ljubavi vas očekuje više romantike i razumevanja. Slobodne Ribe mogle bi da dobiju pažnju osobe od koje to nisu očekivale. Na finansijskom planu izbegavajte pozajmljivanje novca i nepromišljene troškove. Posvetite se aktivnostima koje vam vraćaju unutrašnji mir.